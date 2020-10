Operazione See Sicily, voucher gratuiti per chi visita la Sicilia

Voucher gratuiti per i turisti che scelgono la Sicilia: è l’operazione See Sicily, promossa e lanciata dall’assessorato regionale a Sport, Turismo e Spettacolo della Regione siciliana.

La dotazione per i visitatori dell’isola è di 75 milioni di euro; un intervento finanziato con fondi europei, che mira anzitutto a promuovere il brand turistico della regione meridionale e a promuovere forme di destagionalizzazione e di riscoperta del territorio dopo i mesi di incertezza legati all’emergenza Covid-19, integrando ai concetti di solito collegati alla destinazione Sicilia anche quello di meta sicura, molto importante in un momento di forte crisi.

La somma messa a disposizione servirà infatti a finanziare l’acquisto di voucher direttamente dalla filiera turistica siciliana, quindi da alberghi, b&b, agriturismi, villaggi, residence, ma anche agenzie di viaggi o guide turistiche. I voucher saranno messi a disposizione dei turisti che garantiranno almeno tre giorni di permanenza in Sicilia e potranno essere usati, ad esempio, per usufruire gratuitamente di una notte in più di pernottamento nelle strutture ricettive, oppure di biglietti di ingresso ai musei o escursioni e visite guidate.

Il Dipartimento Turismo della Sicilia supporterà la promozione dell’iniziativa attraverso una campagna mirata su mezzi tradizionali e su mezzi digitali, primo fra tutti il sito turistico www.visitsicily.info per tutta la durata dell’intervento.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di incrementare il numero di turisti italiani che scelgono la Sicilia (aggredendo ad esempio la quota di mercato di quelli che usualmente viaggiano all’estero) con il diretto effetto di poter sopperire nel medio termine e in attesa che si possa aprire la Sicilia anche al turista straniero, almeno in parte, alla perdita della quota di presenze di visitatori stranieri.