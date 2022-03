Operazione rebranding per Club del Sole













Club del Sole, che con i suoi 20 villaggi e circa 8.000 piazzole è tra i principali player del turismo all’aria aperta, vara il rinnovamento di brand e logo. Una radicale rivoluzione compiuta col supporto strategico e creativo dell’agenzia Conic, proietta il suo marchio nel futuro con un nuovo posizionamento e un restyling a tutto campo.

A quasi 50 anni dalla sua nascita, avvenuta nel 1974, e in un contesto post-pandemico così sfidante e stimolante, Club del Sole si è infatti interrogato su se stesso per realizzare la propria vocazione di “leader della vacanza all’aria aperta” nel suo significato più puro e sostanziale, e marcare una netta distinzione rispetto ai suoi competitor.

Il riposizionamento strategico, come spiegato dai vertici dell’azienda, è sensoriale, vuole andare in profondità e considera l’essere umano nella sua totalità: nella sua duplice e complementare anima individuale e sociale e nel suo rapporto simbiotico con la natura. I valori di riferimento scelti per questa svolta d’immagine e di prodotto sono libertà e socialità, amore per la natura, felicità, autenticità. Club del Sole vuole rappresentare quindi il tempo e il luogo in cui ciascuno può ritrovare il contatto con la sua dimensione più autentica e profonda.

«Crediamo che la vacanza non sia altro da noi, ma la dimensione di noi stessi al nostro meglio – osserva Francesco Giondi, ceo di Club del Sole – e quindi un luogo e un tempo in cui i nostri tratti essenziali vengono amplificati perché posti nelle migliori condizioni di esprimersi, senza le sovrastrutture dettate dai ruoli e dalle maschere che ogni giorno indossiamo. La vacanza, soprattutto in era post pandemica, diventa allora una presa di consapevolezza da traslare nella vita di tutti i giorni».

«La nuova tag-line “La vita, come dovrebbe essere sempre” – spiega Angelo E. Cartelli, direttore generale di Club del Sole – è la nostra promessa e l’ispirazione che muove ogni giorno ogni nostra decisione. È una cultura aziendale definita e condivisa, che ci guida costantemente: dall’individuare nuove location, alla formazione del personale, fino alla continua riformulazione dell’offerta perché ci mettiamo sempre in ascolto del cliente e del suo io più vero e profondo. Il logo, completamente ridisegnato, vuole trasmettere il nuovo posizionamento strategico, e diventa un simbolo: i quattro elementi dell’esperienza Club del Sole si fondono nella forma del cerchio, in cui la natura campeggia al centro e sprigiona le altre tre dimensioni di una vacanza ideale: il mare, la spiaggia, il sole.»

Il viaggio del rebranding di Club del Sole inizia oggi, ma parte da lontano perché in questi ultimi anni, la storia dell’azienda è stata scandita da un progetto industriale finalizzato alla crescita attraverso acquisizioni strategiche mirate ad ampliare la presenza geografica in Italia. Come risultato, in soli 3 anni – dal 2018 al 2021 – il portfolio di villaggi è raddoppiato passando da 11 a fine 2018 ai 20 attuali in 7 regioni italiane.