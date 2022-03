Operazione New York: 30 agenti in viaggio con Alpitour-Turisanda













Continua la massiccia azione promozionale “It’s time for New York City” di Nyc & Company in partnership con Alpitour World attraverso il brand Turisanda e la compagnia aerea Neos, che vola sulla città Usa due volte a settimana da Milano Malpensa. Una campagna pubblicitaria e di marketing turistico da record, che comprende investimenti multicanale tra televisione, digitale, out of home e partnership, lanciata nel giugno 2021 negli Stati Uniti e giunta in Italia a dicembre con il Gruppo torinese.

L’investimento è stato possibile grazie ai fondi dell’American Rescue Plan Act assicurati e assegnati dal leader della maggioranza del Senato degli Stati Uniti Charles Schumer e dall’ex sindaco di Nyc Bill de Blasio.

Tra le attività, affissioni pubblicitarie nelle metropolitane e sui mezzi di trasporto a Milano, Mestre, Roma e Napoli, oltre a un piano di comunicazione sui canali digitali e social di Alpitour, Neos e Turisanda.

Per il trade, oltre a tariffe dedicate, anche un fam trip per 30 agenti di viaggi del cluster “Diamond” partito in queste ore con rientro il 7.

«Siamo pronti ad accogliere visitatori da tutto il mondo, fiduciosi nella continua ripresa turistica», ha detto Fred Dixon, presidente e ceo di Nyc & Company.

«È un privilegio essere stati scelti come partner di una delle più importanti campagne pubblicitarie mai state fatte da New York City – ha aggiunto Paolo Guariento, responsabile Specialties & Goal Oriented del Gruppo Alpitour – Ci siamo attivati da subito per la stipula di numerosi contratti con le strutture più amate dal mercato italiano, per avere prezzi competitivi e soprattutto disponibilità immediata. L’azienda muove da sempre grandi volumi sulla città di New York e avere un volo Neos ci consente di presidiare al meglio questa meta e pianificare investimenti a medio e lungo termine, tutto questo per migliorare ancora la qualità dei servizi per i nostri clienti».