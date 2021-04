Operazione green per Idee per Viaggiare: pianterà 4.600 alberi in tre anni













Iniziativa green di Idee per Viaggiare, che contribuirà a ripopolare le foreste del territorio nazionale con 600 nuovi alberi. Coinvolti agenzie di viaggi selezionate e clienti che avranno un albero a loro dedicato.

I nuovi arbusti andranno a ripopolare cinque foreste in Italia tra Toscana, Campania, Basilicata, Sicilia e Puglia. A questi se ne aggiungeranno altrettanti, piantati su un terreno di 5.000 mq di proprietà del tour operator romano.

Il progetto coinvolge anche l’estero. IpV ha pensato ai clienti, in particolare agli honeymooner. Per ogni pratica di viaggio di nozze acquistata, la coppia riceverà in regalo un albero da piantare in un Paese a scelta tra Camerun, Kenya, Ecuador, Tanzania, Colombia, Haiti e Madagascar. Anche in questo caso verrà garantita la tracciabilità della crescita accedendo a una sezione dedicata del sito web dell’operatore. All’estero verranno piantati 4.000 alberi in 3 anni, simbolo di una famiglia che nasce.

L’obiettivo dell’iniziativa, in collaborazione con Treedom, piattaforma web al mondo che permette di piantare un albero a distanza e seguirne la crescita online, è mandare un segnale di rinascita attraverso un’azione concreta.

«L’albero, da sempre, rappresenta la vita – commenta Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare – Un albero che cresce è pura speranza per il futuro. E di speranza, nel nostro comparto, ne abbiamo bisogno tutti in questo momento. Abbiamo deciso di sposare questo progetto come gesto di rinascita e di coinvolgere e rendere protagonisti i nostri principali partner: gli agenti di viaggi. Durante i prossimi eventi, speriamo in presenza, saremo felici di donare questi alberi a una rosa di agenzie di viaggi che negli anni hanno collaborato con noi. L’aspetto curioso è che attraverso un tag con relativo Qr Code potranno costantemente monitorare la crescita dei loro alberi».

Questa, come le altre iniziative di welfare rivolte ai dipendenti, sono orientate a valorizzare i rapporti umani e tutelare l’ambiente in un’ottica di business più sostenibile.