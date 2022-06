Onorificenza di merito dall’Austria a Pierpaolo Romio di Girolibero













Pierpaolo Romio, fondatore e titolare del t.o. Girolibero+Zeppelin, ha ricevuto l’Onorificenza di merito in Oro dalla Repubblica d’Austria, come premio per il suo contributo nel settore viaggi dello Stato, lo scorso 8 giugno.

Il riconoscimento, conferitogli dal Presidente della Repubblica d’Austria e dal Ministro per il turismo, è un forte segno di gratitudine per l’impegno e la particolare attenzione del tour operator, specializzato in viaggi in bicicletta.

A tal propositio, lo stesso Pierpaolo Romio dichiara: “Soprattutto ora, dopo due anni di pandemia molto duri, il premio è una meravigliosa motivazione per me e per tutti coloro che lavorano per Girolibero!”.

La storia del fondatore del t.o. inizia con gli studi di Relazioni Internazionali all’Università di Padova, dopo i quali Romio viaggia per tutta l’Europa in autostop. Dopo questa esperienza nasce, nel 1998, l’idea di fondare Zeppelin e si consolida quattro anni con Girolibero, diventando in poco tempo leader nelle “vacanze facili in biciletta”.

L’offerta del t.o. è concentrata su determinati Paesi, con l’Austria al secondo posto per numero di itinerari offerti, ben 16, di cui la ciclabile della Drava e quella del Danubio sono tra le più richieste. Riconoscibili grazie alle bicilette arancioni, i clienti di Girolibero vengono affiancati nell’organizzazione del viaggio in tutti i suoi step, dall’itinerario alle prenotazioni delle escursioni, con particolare attenzione alla scelta di partener locali.

L’azienda basa il suo concept su individualità, servizio e orientamento, ma anche sostenibilità. Da ormai tre anni, Girolibero+Zeppelin si occupa anche di tour di trekking per i giovani, viaggi culturali e naturalistici o pensati per i veri amanti dello sport. Un’altra alternativa sono “Viaggi in houseboat” che portano il cliente lungo le sponde di fiumi, canali e itinerari costieri con la possibilità di pernottare in hotel galleggianti.