One to One, i nuovi webinar di 4Winds

Si chiamano One to One, i nuovi webinar che il tour operator 4Winds propone alle agenzie di viaggi. L’obiettivo è personalizzare la formazione per preparare la ripartenza del settore, lasciando ad ogni singolo adv la scelta della piattaforma che predilige (Skype, Whatsapp o Zoom) e dell’area d’interesse ovvero delle destinazioni da approfondire (al momento Oman, Regioni Artiche, Lapponia, Islanda, Giordania, Crociere antartiche, Groenlandia, Cipro, Paesi Arabi e Israele).

Per l’adesione ai webinar, gli agenti possono inviare una email a commerciale@4winds.it indicando nome e cognome, specifiche dell’agenzia, area di interesse, orari e giorni preferiti. Ogni singolo adv verrà ricontattato dal team della 4Winds per pianificare l’appuntamento formativo One to One che avrà la durata di 30 minuti.

Di fatto, il webinar si svolgerà tra l’agente e il responsabile di prodotto della 4Winds, con uno spazio dedicato anche a eventuali approfondimenti.