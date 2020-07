One Night in Portofino, il 4 settembre Viagger si presenta al trade

La rete di agenzie di viaggi Viagger si presenterà ufficialmente alla stampa di settore venerdì 4 settembre, a Portofino. La conferenza stampa si inserisce nel contesto di One Night in Portofino, l’evento speciale organizzato dal cantante italo-inglese Jack Savoretti, che continua a portare avanti l’impegno intrapreso verso il servizio sanitario ligure, rappresentato dall’Ospedale Policlinico San Martino di Genova che ha risposto efficacemente all’emergenza legata al Covid-19.

Viagger, insieme ad altri prestigiosi brand come Acqua di Parma, Belmond, Sease di Loro Piana, Moscot, Pasta Rummo e Tl Lazzari Cosmetics, quindi, supporterà l’evento ligure estendendo la partecipazione al concerto a una selezionata platea di ospiti.

Parte del ricavato del live sarà donato all’Ospedale Policlinico San Martino di Genova, per il progetto #GenovaPerSanMartino che, ad oggi, ha raccolto oltre 10 milioni di euro, investiti nella cura e ricerca sul Covid-19, nell’ammodernamento del reparto di Malattie Infettive e nella progettazione di nuove aree di terapia intensiva e pronto soccorso. I partner hanno accolto con grande sensibilità e generosità la proposta, acquisendo tutti i posti disponibili in Piazzetta.

Glauco Auteri, general manager di Viagger, ha dichiarato: «È un grande onore per noi supportare questo evento unitamente a prestigiosi brand. È una straordinaria opportunità per dare grande visibilità alla nostra impresa in un contesto unico dal valore etico fortemente rappresentativo. Ridefinire il ruolo degli agenti di viaggi significa anche rinnovare la comunicazione. Questo è il primo passo del nostro nuovo viaggio».

«Un grande evento per celebrare i veri grandi eroi di un’emergenza che ha segnato l’umanità: i nostri medici, i nostri infermieri e tutti gli operatori sanitari – sottolinea Matteo Viacava, Sindaco di Portofino – Siamo molto felici del fatto che un portofinese come Jack Savoretti abbia scelto il nostro Borgo per un evento che come scopo ha quello di raccogliere fondi da destinare all’ospedale San Martino di Genova. Siamo felici che tutto il Borgo possa contribuire, ancora una volta, ad aiutare e fare del bene», ha commentato Matteo Viacava, sindaco di Portofino.

Radio Monte Carlo sarà la radio ufficiale di One Night in Portofino. Il concerto – presentato da Giorgia Venturini, talent dell’emittente – sarà introdotto da un dj set del music designer Marco Fullone.