Omnia, il 12 ottobre riapre l’Hotel Imperiale di Roma

È fissata per lunedì 12 ottobre la data di riapertura dell’Hotel Imperiale in via Veneto a Roma, l’ultima in ordine cronologico del Gruppo Omnia Hotels dopo il Donna Laura Palace, l’Hotel Santa Costanza, il Grand Hotel Fleming e lo Shangri-La Roma, l’albergo che non ha mai chiuso le porte in questo difficile periodo per supportare medici e forze dell’ordine.

Nella prima settimana di apertura sarà il cinema protagonista all’Hotel Imperiale con il Mia – Mercato Internazionale Audiovisivo, in occasione della Festa del Cinema di Roma 2020.

L’Hotel Imperiale è situato all’interno di un palazzo nobiliare, gioiello dell’architettura del XIX secolo, nella celebre Via Veneto. Nel cuore di uno dei quartieri più alla moda di Roma, a pochi passi da Via del Corso e dalle storiche Fontana di Trevi e Piazza di Spagna, dove è ancora possibile sentire l’atmosfera e il glamour degli anni ’60 e vivere il fascino del cinema italiano.

L’hotel vanta 96 camere, la maggior parte con affaccio su Via Veneto e una romantica Experience Room con terrazza privata incastonata tra i tetti romani. Tra i servizi, l’originale ristorante Il Gazebo, ampie e attrezzate sale meeting e il centro benessere Acquarium, modernissima Spa dotata di diversi trattamenti per il corpo, una spaziosa sauna, un bagno turco e una vasca Jacuzzi.