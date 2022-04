Omnia Hotels sbarca al Porto turistico di Ostia













Nuove frontiere per il gruppo alberghiero Omnia Hotels che ha siglato un accordo di collaborazione con il Porto Turistico di Roma (Ostia) per permettere agli ospiti dei sette hotel romani del gruppo di fruire dei servizi dedicati in questa realtà marina, a poca distanza dal centro di Roma, e allo stesso tempo permettere ai clienti del Porto di avere un punto di riferimento preferenziale in città, per soggiorni, riunioni o eventi.

«La nostra attenzione verso la città di Roma ci vede impegnati nell’offrire servizi diversi, non solo agli ospiti dei nostri hotel ma anche a chi vive o frequenta la città – spiega Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels – E con questo spirito, le sinergie e le collaborazioni con realtà diverse sono per noi fondamentali, in un’ottica di crescita legata al territorio e conseguente valorizzazione».

L’offerta turistico-ricettiva sulla capitale di Omnia Hotels, realtà alberghiera creata nel 2019, si traduce in 945 camere per gli ospiti, 9 ristoranti e bar, spazi congressuali e per eventi, aree per il fitness e benessere.

Il gruppo ha continuato il suo sviluppo, nonostante la complessità del periodo, con un’attenzione particolare dedicata all’ospitalità e alla valorizzazione del patrimonio edilizio, soprattutto nella città di Roma. Il portfolio comprende oggi: l’Hotel Donna Laura Palace affacciato sul Lungotevere nel quartiere Prati, il Grand Hotel Fleming immerso nel cuore dell’omonima collina, l’Hotel Imperiale in via Veneto, l’Hotel Shangri La Roma punto di riferimento dell’Eur, l’Hotel Santa Costanza a pochi passi dall’omonimo mausoleo di via Nomentana, il Rose Garden Palace in via Boncompagni e il nuovo Hotel St. Martin tra la Biblioteca Nazionale e Piazza Indipendenza.

Diventa, quindi, strategica la partnership col Porto di Roma che si trova immediatamente a sud della foce del Fiume Tevere a 10 minuti di auto dall’aeroporto di Fiumicino e dalle rovine di Ostia Antica. La posizione è strategica anche per i collegamenti con il centro della città di Roma, raggiungibile con la linea di ferrovia Roma-Lido. Il complesso rappresenta un moderno concetto di porto turistico, fondato su strutture integrate in grado di offrire una vasta gamma di servizi a mare e a terra, opportunità ricettive sia a livello di business che per il tempo libero.

Attualmente la struttura portuale realizzata su una superficie di circa 200.000 metri quadrati, interamente servita da rete wifi, comprende: 833 posti barca con la possibilità di ospitare megayacht fino 60 metri di lunghezza; 80 negozi per attività commerciali e di ristorazione, centro diving e uffici; circa 1.200 metri di promenade (con pista ciclopedonale) con sbocco sul lungomare di Ostia; oltre 10.000 mq di aree espositive; un anfiteatro di 750 sedute all’aperto; 1.400 posti auto su parcheggi interni ed esterni; cantiere navale attrezzato con Travel Lift da 400 tonnellate; uffici e sedi delle forze dell’ordine: Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia e Capitaneria di Porto.