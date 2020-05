Omnia Hotels inaugura a Roma il Donna Laura Palace

Il Gruppo Omnia Hotels riprende l’attività alberghiera con l’apertura del Donna Laura Palace a Roma, che si aggiunge allo Shangri-La Roma, l’albergo che non ha mai chiuso le porte in questo periodo difficile per un senso etico nel dare ospitalità a chi ha combattuto il virus quotidianamente sul campo, dai medici alle forze dell’ordine.

«La nostra volontà, per tutti noi, per i nostri collaboratori e per gli ospiti, è quella di poter riprendere il nostro percorso di accoglienza in un contesto che ci auguriamo possa presto migliorare», ha dichiarato Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels.

In queste settimane è stato creato un gruppo di lavoro dedicato, per i protocolli di sicurezza e la sanificazione secondo gli standard dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

«Gli alti standard di pulizia e sanificazione delle aree pubbliche e delle camere per gli ospiti sono stati implementati per la sicurezza di tutti, comprendendo anche le zone riservate al personale, con particolare attenzione a tutte le superfici, grandi o piccole, più esposte ai contatti. Anche le modalità di esecuzione ed erogazione dei servizi ristorativi vengono costantemente monitorate nel rigoroso rispetto delle raccomandazioni e norme a livello nazionale ed internazionale», ha aggiunto Riccardo Lazzarini, Coo di Omnia Hotels.

Il Donna Laura Palace, nascosto dal verde del quartiere Prati sul Lungotevere, offre camere con balconi e, oltre ai servizi classici, un ampio terrazzo all’ultimo piano da cui godere una splendida vista sul Tevere e sulla città, ideale per queste giornate primaverili.

L’Hotel Shangri-La Roma è da anni il punto di riferimento del quartiere Eur, con i suoi ampi spazi all’aperto, completamente ristrutturato di recente.

Omnia Hotels opera a Roma con 5 strutture dislocate nei diversi quartieri della città, 746 camere per gli ospiti, 5 ristoranti e bar, spazi congressuali e per eventi, aree per il fitness e benessere: l’Hotel Donna Laura Palace affacciato sul Lungotevere nel quartiere Prati, il Grand Hotel Fleming immerso nel cuore dell’omonima collina, l’Hotel Imperiale in via Veneto, l’Hotel Shangri La Roma punto di riferimento dell’Eur al quale nel 2021 si aggiungerà il rinnovato centro congressi, nonché l’Hotel Santa Costanza a pochi passi dall’omonimo mausoleo di via Nomentana, a cui nel prossimo futuro si aggiungerà il nuovo Hotel St. Martin, in via S. Martino della Battaglia, tra piazza Indipendenza e la Biblioteca Nazionale di Roma.