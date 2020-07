Omio, l’app diventa una bussola per viaggiare in sicurezza

Saper dove viaggiare in sicurezza è oggi il must del turista post Covid-19 e Omio, l’app e piattaforma di viaggio con info su treni, voli e autobus in Europa e nel mondo ha stilato un Open Travel Index che consente agli utenti di ottenere informazioni su come i diversi Paesi hanno reagito alla pandemia e sulla velocità con cui le restrizioni sui viaggi vengono revocate.

In altre parole i viaggiatori possono conoscere in tempo reale dove possono viaggiare in base al proprio Paese di origine, lo status generale del turismo all’interno di una particolare nazione, le regole d’accesso e le policy di viaggio, le misure di sicurezza e i termini per il rimborso dei diversi provider.

Una operazione spiegata nel dettaglio da Justin Wang, director of brand di Omio, afferma: «Con la ripresa dei viaggi, Omio ha riconosciuto la propria responsabilità nell’aiutare non solo i suoi utenti, ma l’intero settore. Volevamo creare uno strumento sapendo che ogni paese sta procedendo con un ritmo diverso all’eliminazione delle restrizioni. La prima domanda di tutti è “dove posso andare in sicurezza?”. Con così tante informazioni in circolazione che vengono aggiornate in momenti diversi, ci auguriamo che questa risorsa aiuti i viaggiatori a sentirsi sicuri e tranquilli quando viaggiano, ma soprattutto di ritrovare il nostro amore per i viaggi».

La mappa interattiva e user-friendly allestita da Omio mostra dove è possibile viaggiare in base al Paese di partenza, grazie a uno schema realizzato in stile “semaforo”, in cui alle varie destinazioni verrà attribuito un diverso colore che codificherà le destinazioni come chiuse-lockdown (rosso) con spostamenti essenziali solo con certificazione, parzialmente aperte, e quindi viaggi con alcune restrizioni di sicurezza (giallo) e infine aperte-senza restrizioni (verde).

All’interno della sezione dedicata ai provider, i viaggiatori possono consultare tutte le misure specifiche che potrebbero essere richieste da oltre 50 servizi di trasporto, come, ad esempio, l’obbligo di indossare la mascherina o la certificazione di idoneità al viaggio. Le misure di sicurezza messe in atto dalle singole compagnie insieme alle politiche di prenotazione e cancellazione aggiornate, saranno presenti anche nell’hub, aggiornato settimanalmente.

Inoltre, Omio farà leva sulla sua piattaforma di pianificazione dei viaggi, Rome2rio, per analizzare e sintetizzare i dati relativi ai trasporti in tutto il mondo. Data la natura mutevole delle limitazioni ai viaggi in questo momento, Rome2rio ha raccolto i dati per meglio comprendere i rapporti tra un paese e l’altro, così da consentire ai viaggiatori di prendere decisioni ragionate.