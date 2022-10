Oman, Emirati e Giordania formato Go Asia a Natale e Capodanno

Go World annuncia la fase di ripresa delle prenotazioni per le destinazioni mediorientali che torna ai livelli pre Covid, e con il brand Go Asia si focalizza su Natale e Capodanno e propone tour completi di tutti i servizi, con voli, soggiorni, trasferimenti e guide incluse nel pacchetto.

«Siamo molto ottimisti sull’andamento delle prenotazioni per il Medio Oriente, tra le quali abbiamo appena aggiunto l’apertura di un nuovo Paese come l’Arabia Saudita», afferma Ludovico Scortichini, presidente di Go World.

«Dato l’aumento del costo del volato, abbiamo preparato molti pacchetti per tutto l’autunno e per Natale e Capodanno in modo da rimanere competitivi sul mercato», aggiunge Scortichini.

Due le proposte principali: Oman e Emirati Arabi (11 giorni e 9 notti con partenza il 26 dicembre), e la Giordania, per chi vuole festeggiare il Capodanno nel deserto (8 giorni e 7 notti con partenza il 28 dicembre).