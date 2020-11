Trentino, l’Olympic Spa Hotel vara le Natural Suite con vista sul bosco

L’Olympic Spa Hotel, hotel di charme nel cuore ladino della Val di Fassa in Trentino, avvia un progetto di restyling per la stagione 2021, che prevede la realizzazione di 10 Natural Suite.

Le nuove Natural Suite saranno dedicate al benessere, al desiderio di staccare la spina e all’idea di vivere la filosofia green. Un progetto di design, fortemente voluto dalla famiglia Pellegrin. Il restyling, a cura dello studio Noa di Bolzano, vedrà la realizzazione di 10 Natural Suite con vista sul bosco.

«La natura all’interno e all’esterno delle suite – spiega Manuela Pellegrin, una delle anime dell’Olympic Spa Hotel, proprietaria insieme ai suoi fratelli dell’albergo – diventeranno un’unica entità, per far vivere ai nostri ospiti un soggiorno nel silenzio. Le Dolomiti saranno il terrazzo privato, il giardino e lo spazio esclusivo delle Natural Suite».

Le suite saranno pronte a giugno 2021 per dar vita a una nuova stagione per l’Olympic Spa Hotel nel cuore della Val di Fassa. L’hotel si propone, con la sua posizione scenografica davanti alle Dolomiti e con la sua Te Jaga Spa, come un’oasi di tranquillità e silenzio per godere di attimi di riposo mentale e fisico, per ospiti che desidero riscoprire il proprio io interiore e l’armonia di coppia.

L’idea delle nuove Natural Suite evdello Natural Spa Chalet è creare davvero una camera che permetta di vivere una vacanza esclusiva. Avere nella Suite un’esperienza completa, per rigenerarsi e riposare. Nelle Natural Suite, l’effetto immediato Wow sarà il panorama quando si apre la porta, la visione del giardino davanti e del bosco, a cui poter accedere, con le atmosfere tranquille che sa comunicare.

Le Natural Suite Te Bosc avranno un patio interno privato, un pezzo di cielo che entra in stanza e la illumina. Per chi soggiorna saranno a disposizione i sacco a pelo a disposizione per poter dormire fuori, sotto le stelle. Le Natural Suite Te Aga avranno una mini piscina privata con idromassaggio, riscaldata tutto l’anno.

Il Natural Spa Chalet sarà uno chalet proiettato sul panorama, dove su livelli diversi si trova una stanza per la doccia, una sauna col panorama sul sasso lungo, l’idromassaggio nella natura all’esterno, un divano in rete sospeso tra un piano e l’altro. La colazione sarà un’esperienza di assoluta privacy servita direttamente in camera.

Tra le novità della nuova stagione, l’Olympic Spa Hotel diventa da dicembre 2020 il primo hotel adults-only in Trentino (il soggiorno è consentito ai ragazzi dai 14 anni in poi).