Oltretutto Travel Writer, così le agenzie fanno storytelling

«La comunicazione resta la chiave per raggiungere il cliente», soprattutto in un momento come questo. Ne è convinto Marco Cisini: oggi la sua agenzia di consulenza Oltretutto Global Solution e World Explorer di Alessandro Simonetti hanno lanciato Oltretutto Travel Writer, strumento digitale a disposizione delle agenzie di viaggi. Uno spazio dalla vocazione redazionale per dare loro l’occasione, come autori, di approfondire le competenze comunicative, promuovendo la propria attività e intercettando nuovi clienti.

«In questo periodo abbiamo trovato il modo di rimanere vicini alle agenzie – spiega Alessandro Simonetti, general manager World Explorer – Grazie a una ventina di webinar e alla creazione di un portale, World Explorer Travel Agent Club, attraverso cui fornire loro strumenti e contenuti social».

IL PIANO EDITORIALE. E così, aggiunge Claudio Benvegnù, sales and marketing specialist, «ne è nato un piano editoriale per ispirare i clienti. Per due settimane circa sono stati realizzati post di ispirazione e inserite attività integrative. Ma era necessario anche lo storytelling. Per farlo ci vuole un blog, che aiuti a creare contenuto di valore per acquisire nuovi clienti e consolidare quelli già fedeli. Ma necessita di tempo e risorse e non tutti sono in grado di farlo in prima persona».

E dunque ecco il portale Oltrettutto Travel Writer. «Lo definiamo un open source online travel magazine – dichiara Marco Cisini – Un portale di racconti di viaggio scritti da viaggiatori, addetti ai lavori, ma anche professionisti, come Nicola Lovere, architetto appassionato di viaggi e fotografia, che si basano su esperienze vissute, traggono spunto da città, monumenti e itinerari, raccontano la vita di personaggi o descrivono alberghi visitati personalmente».

L’obiettivo è popolarlo di contenuti prodotti dalle agenzie (affiancate da un lavoro di editing interno) che possano ispirare i potenziali viaggiatori. Non è richiesta loro alcuna fee, e potranno inserire un link alla propria attività, ma non fare promozione diretta: «La finalità è il racconto, non la promozione di pacchetti – specifica Cisini – Non ne troverete nel sito». L’obiettivo è fornire alle adv una piattaforma chiavi in mano, in cui cimentarsi con la pubblicazione di contenuti, da poter poi condividere sui propri social.

Attualmente sono circa una decina le agenzie che hanno scritto e pubblicato (tra di loro Massimo Malavasi, esperto d’Africa), e «ci prefiggiamo di raccoglierne quante più possiamo, l’obiettivo è che sia il portale degli agenti. Le adv possono dunque attingere ai contenuti già pronti di World Explorer Travel Agent Club e anche utilizzare la piattaforma Oltretutto Travel Writer per cimentarsi nella realizzazione di articoli, per poi magari raggiungere una giusta confidenza con gli strumenti da decidere di costruire un proprio blog», sintetizza Cisini.