Oltremare/Caleidoscopio, appuntamento al 22 settembre con il job day di Pozzuoli

È tempo di recruitment per il Gruppo Oltremare/Caleidoscopio, che per il 22 settembre ha organizzato presso i propri uffici di Pozzuoli un Job Day dedicato alla selezione di personale da impiegare nella sede aziendale.

Nell’ambito di un percorso di crescita segnato da nuovi investimenti su più attività nel comparto turistico, la proprietà del Gruppo offre nuove opportunità professionali nell’area campana e, nel proprio piccolo, collabora al mercato del lavoro del territorio. Il Job Day permetterà a chi è in cerca di un’occupazione di proporsi per diverse mansioni. È rivolto a candidati professionisti del settore nell’ambito di attività concernenti il ​​tour operating outgoing, il ticketing e l’incoming. Attraverso i propri canali social, nel corso dell’estate, il Gruppo aveva già invitato gli interessati a sottoporre la candidatura per almeno cinque posizioni aperte, di cui quattro presso il quartier generale partenopeo.

Il 22 settembre sarà dunque una giornata dedicata ai colloqui, che si svolgeranno direttamente in sede innanzitutto per offrire ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino l’azienda. Alla giornata saranno invitati tutti i selezionati, con un’attenzione particolare verso i profili di chi ha maturato competenze e attitudini specifiche per le mansioni ricercate. Per le candidature c’è tempo entro lunedì 5 settembre, attraverso l’invio di una mail a [email protected] corredata di curriculum vitae e con oggetto Job Day.

I profili ricercati riguardano due risorse booking/operativo lungo raggio (preferenza per destinazione Oriente); una risorsa biglietteria aerea; una per il settore prenotazione/operativo incoming. Il luogo di lavoro sarà Napoli e l’inizio impiego è previsto a partire dall’autunno 2022.