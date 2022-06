Oltremare-Caledioscopio a tutto incoming con le Duomo Smart Suites













Oltremare/Caleidoscopio spinge sull’incoming con una nuova proposta ricettiva nel cuore di Milano. Per espandere il segmento dedicato all’accoglienza dei turisti in Italia, il gruppo di tour operator ha lanciato la nuova soluzione per l’ospitalità “Duomo Smart Suites”, offerta di charme situata nel centro di Milano e concepita per colmare un gap nel segmento dello short letting del capoluogo lombardo.

A pochi passi dalla cattedrale e dalla Torre Velasca, la struttura è stata ideata per assecondare le esigenze di viaggiatori sofisticati che prediligono una sistemazione elegante in un contesto ottimale per privacy e tranquillità. Le suites sono undici, ed ognuna è dotata del comfort delle moderne camere d’albergo, e caratterizzata da un ambiente arricchito da raffinati elementi d’arredo, caratteristici delle antiche dimore. Tutte le abitazioni dispongono di un accesso indipendente e automatizzato.

«La nostra Azienda opera a 360° nel mondo del comparto turistico, e nell’ambito della strategia del Gruppo stiamo riservando un’attenzione particolare anche alla ricettività — ha spiegato Cristiano Uva, consigliere d’amministrazione Caleido Group SpA – Milano, che è un’importante hub internazionale, attira un numero sempre crescente di turisti da ogni parte del mondo, generando un volume significativo di business legato alla moda, al design ed agli affari. Questa clientela ha esigenze ed aspettative – e budget, ovviamente – di alto livello. Con l’investimento previsto per le nostre Duomo Smart Suites intendiamo dunque offrire una risposta ideale a chi desidera far coincidere queste necessità professionali con un gradevole e sofisticato soggiorno nel pieno centro di Milano, con tutti i benefici e le comodità del caso, in un contesto che garantisce la massima sicurezza, privacy e tranquillità».