Oltre 200 buyer esteri per il ritorno del German Travel Market













Dopo due anni di fermo forzato torna il Gtm-German Travel Market che si svolge in questi giorni e fino al 3 maggio a Oberammergau, nella regione della Zugspitze. L’appuntamento internazionale con i maggiori rappresentanti di media e stampa turistica e dell’industria dei viaggi di 34 Paesi è infatti in corso per aggiornarsi sulle tendenze più recenti, gli sviluppi e i prodotti turistici della Germania, sia conoscere la regione più da vicino. Le attività sono incentrate sugli accordi commerciali per il prossimo anno.

Il Gtm è l’evento sales più importante per il turismo incoming tedesco e viene organizzato con cadenza annuale dall’Ente Nazionale Germanico per il Turismo (Deutsche Zentrale für Tourismus, Dzt), in collaborazione con partner diversi di anno in anno, in forma di “green meeting”. I

l cuore del Gtm sono le due giornate dedicate ai workshop: quest’anno vi partecipano 164 aziende tedesche del mondo del turismo, che presentano la varietà dei loro servizi e la qualità della loro offerta nel turismo incoming a oltre 200 buyer dell’industria internazionale dei viaggi per stringere accordi commerciali.

Per i circa 90 rappresentanti di stampa e media internazionali è stato organizzato un ricco programma d’informazione incentrato sui temi chiave di natura, cultura, vacanze attive, salute e wellness, nonché usanze e tradizioni. La cerimonia d’apertura del Gtm si è svolta nel Passionstheater di Oberammergau, il teatro che ospita la decennale rievocazione della Passione, proprio poco prima dell’inaugurazione della 42ª edizione dei “Passionsspiele”. Oggi, invece, i partecipanti del Gtm sono invitati a un evento al Festspielhaus, il teatro ai piedi del castello di Neuschwanstein.

Legittima soddisfazione per Petra Hedorfer, poresidente del consiglio d’amministrazione della Dzt, che osserva: «Dopo che negli ultimi due anni, a causa del Covid, abbiamo potuto tenere il Gtm solo in forma virtuale, nel 2022 vogliamo dare un chiaro segnale di proseguimento del processo di recovery dell’incoming: la disponibilità a viaggiare all’estero rilevata da Ipk International nei nostri mercati di provenienza in tutto il mondo raggiungel’80%, il valore più alto dall’inizio della pandemia. Il nostro Dzt Expert Panel, che comprende quasi 250 key account dell’industria internazionale dei viaggi, ci conferma una crescita della domanda di viaggi sostenibili, per i quali gli esperti vedono la Germania al primo posto. I nostri partner di quest’anno, Oberammergau, Zugspitz Region e Bayern Tourismus Marketing, hanno elaborato con grande professionalità un programma collaterale che presenta in modo significativo le capacità delle aziende turistiche tedesche e la varietà dell’offerta, in particolar modo nelle regioni rurali».

Dal canto suo Walter Rutz, amministratore della Passionsspiele Oberammergau Vertriebs GmbH & Co. KG, spiega: «Abbiamo dovuto rimandare la Rappresentazione della Passione per due anni, ma ora ci siamo. Siamo molto lieti che la possibilità di dare uno sguardo dietro le quinte nell’imminenza della “prima” abbia riscosso grande interesse da parte di partecipanti e giornalisti internazionali. Siamo certi che in questo modo ci sia anche possibile fornire un contributo di grande attrattiva alla presentazione della Germania come destinazione turistica nel suo insieme».

Di eguale tenore il commento di Philipp Holz, tourism manager della Zugspitz Region GmbH: «Il Gtm rappresenta una splendida opportunità per mostrare agli operatori internazionali del settore le migliori offerte turistiche della nostra regione. Uno dei momenti è sicuramente la giornata di workshop in cima alla Zugspitze».