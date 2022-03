Oltre 15mila visitatori per la Fiera del cicloturismo a Milano













Gran successo per la prima fiera del Cicloturismo che ha avuto luogo lo scorso fine settimana a Milano. Ben 15 mila visitatori hanno incontrato i 50 espositori, tra destinazioni ed operatori turistici del settore, per progettare viaggi alla scoperta di paesaggi inediti e natura, da effettuare rigorosamente in sella alla bici.

«Il turismo ha bisogno di organizzazione e come governo stiamo cercando di favorire questa organizzazione, al fianco degli operatori – ha detto Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, intervenuto all’inaugurazione della fiera -. C’è una grande domanda di turismo all’aria aperta, e c’è anche una grande domanda per i percorsi, i Cammini. Per questo, come ministero del Turismo abbiamo fatto un accordo con Enel e Snam per fornire colonnine di ricarica lungo la via Francigena a quei cicloturisti di e-bike». Il ministro ha anche confermato il finanziamento del progetto di ciclovia Bergamo-Brescia.

La necessità di investimenti ed iniziative nel settore è stata confermata anche da Paolo Pinzuti, patron dell’evento e ceo di Bikenomist: «Il cicloturismo è un segmento che porta ricchezza economica nelle aree interne dei territori, quelle tradizionalmente meno popolate e dimenticate dai grandi flussi turistici. Servono maggiori investimenti pubblici verso il turismo a basso impatto energetico»,

Per approfondire tutti gli aspetti di questo segmento turistico, si sono avvicendati sul palco della fiera, sportivi di spicco del presente e del passato, ciclo avventurieri, scrittori ed esperti. Tra i campioni dello sport: Gianni Bugno, due volte campione del mondo di ciclismo su strada e vincitore di un Giro d’Italia, ha parlato di Gran Canaria e delle sue academy. Marco Aurelio Fontana, già campione del mondo di MTB, ha testimoniato le perle Biellese mentre Paola Gianotti, detentrice di 4 Guinness World Record, è arrivata a Milano a completamento della propria impresa 2022×2022, una pedalata per l’ambiente da Stoccolma a Milano per piantare 2022 alberi lungo il percorso. Non sono mancati spunti differenti come quelli offerti da Sergio Borroni che ha parlato del morbo di Parkinson e Silvia Malaguti di FIAB che ha raccontato come si affronta un viaggio in bicicletta con i bambini.