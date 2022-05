Oltre 100 buyer internazionali per la Borsa del Matrimonio in Italia













Cauto ottimismo per la 7ª edizione della Bmi – Borsa del Matrimonio in Italia, che si svolgerà all’interno del Roma Travel Show il 6 e 7 maggio 2022 – che accoglierà circa 100 seller provenienti da tutta Italia. Sono attesi al Palazzo dei Congressi, inoltre, oltre 100 buyer stranieri provenienti da tutto il mondo, tra cui Canada, Croazia, Emirati Arabi, Francia, Germania, India, Norvegia, Russia, Spagna, Gran Bretagna, Usa, Svezia, Svizzera e Ucraina.

Rimane dunque alta l’attenzione del mercato russo e ucraino per l’Italia nonostante gli avvenimenti degli ultimi mesi. Tra le strutture ricettive c’è grande presenza di catene alberghiere e hotel 5 stelle, ma anche ville e agriturismi. Saranno poi presenti molteplici figure professionali, incluse agenzie e t.o. in grado di offrire veri e propri pacchetti. Come trend resta sempre alto l’interesse per Toscana, la zona del Lago di Garda, del Lago di Como e la Costiera Amalfitana. E ancora Puglia, Umbria, Sicilia e Sardegna. Novità di quest’anno, l’elevato numero di richieste dalla Liguria.