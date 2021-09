Olimpiadi invernali 2022? Niente da fare, solo spettatori cinesi













Il Cio, Comitato Internazionale Olimpico, si è finalmente espresso, ed ha comunicato le linee guida e le disposizioni ricevute dal Comitato Organizzatore di Pechino 2022 per le Olimpiadi invernali, che si terranno dal 4 al 20 febbraio, e per le Paralimpiadi che si terranno dal 4 al 13 marzo 2022.

Tutti i partecipanti ai Giochi (Atleti, funzionari e lavoratori) dovranno aver completato il ciclo vaccinale, altrimenti dovranno sostenere 21 giorni di quarantena. Saranno accettati tutti i vaccini riconosciuti dall’OMS o da organizzazioni internazionali collegate, o approvati ufficialmente dai paesi o dalle regioni interessate.

Quanto agli spettatori, «i biglietti saranno venduti esclusivamente agli spettatori residenti nella Cina continentale, che soddisfano i requisiti delle contromisure Covid-19 », specifica il testo delle linee guida. Requisiti che «sono in fase di discussione e sviluppo e saranno resi noti al pubblico a tempo debito una volta finalizzati ». A differenza dei Giochi di Tokyo, quindi, a Pechino ci potrà essere il pubblico, ma non proveniente dall’estero.

Infine, dal 23 gennaio sarà creato un “sistema di gestione a circuito chiuso” – anche per le persone vaccinate –che «coprirà tutte le aree relative ai Giochi, inclusi arrivo e partenza, trasporto, alloggio, ristorazione, competizioni e cerimonie di apertura e chiusura. All’interno della bolla, i partecipanti potranno spostarsi solo tra le sedi dei Giochi per allenamenti, gare e lavoro. Verrà messo in atto un sistema di trasporto dedicato esclusivamente ai Giochi».

Come in molti si aspettavano, quindi, le norme imposte Pechino sono decisamente più severe rispetto al regime adottato dal Giappone quest’estate, e sono in linea con l’approccio a “tolleranza zero” adottato dal governo ormai da molti mesi, che ha praticamente chiuso il Paese a qualsiasi collegamento non strettamente indispensabile con l’estero.