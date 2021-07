Ryanair, O’Leary: «Disponibile al feederaggio con la newco Ita»













Ottimismo. Con dati e progetti che guardano al futuro e un ulteriore sponda su Alitalia con la disponibilità ad “aiutare” la newco Ita. Nonostante la variante Delta continui ad allargarsi a macchia d’olio in tutta Europa, il ceo di Ryanair, Michael O’Leary, arriva a Roma presentando le nuove rotte della summer 2021 in partenza dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.

Il ceo ha ribadito che entro il 2022 la compagnia avrà a disposizione ben 60 nuovi aeromobili e che, nei prossimi 4 anni, l’obiettivo è passare dai 40 ai 60 milioni di passeggeri trasportati in Italia.

O’Leary augura anche alla nuova Ita di poter decollare quanto prima, aggiungendo che rappresenta comunque un modello che fatica a stare in piedi e rilanciando una proposta di partnership. «Nei colloqui che ho avuto a Roma con il governo mi è stato chiesto se siamo pronti a lavorare con la nuova Alitalia nell’ottica di un accordo di feederaggio e ho risposto “Certo, però ci servono più slot a Fiumicino” per portare più gente nello scalo romano così da alimentare i voli a lungo raggio gestiti da Ita», ha detto il manager irlandese.

Ma ci sono delle condizioni che vanno rispettate, secondo O’Leary: «Sappiamo che gli aiuti di Stato arriveranno e vogliamo che Ita prenda il volo, ma chiediamo anche due condizioni: se la flotta di Alitalia verrà ridotta del 30% bisognerà ridurre del 30% anche gli slot a disposizione della compagnia aerea. La seconda richiesta è l’eliminazione della tassa addizionale comunale per i prossimi quattro anni con benefici per tutti gli operatori».

Nel frattempo, però, Ryanair si concentra sul suo operativo dalia Capitale e sui segnali di ripresa del settore. «È una occasione che dobbiamo cogliere – spiega il manager irlandese – la ripresa della pandemia non ha intaccato le nostre prenotazioni, anche perché l’effetto vaccino deve consentirci di tornare a vivere. Inoltre, come è successo già negli Usa dove il traffico domestico è cresciuto notevolmente, la maggior parte delle persone ha voglia di viaggiare, seppur sul corto e medio raggio. Il nostro operativo di ripartenza dalla Capitale trasporterà 8,5 milioni di passeggeri all’anno su 80 rotte, incluse 11 nuove verso destinazioni come Chania (Creta), Santorini, Zante, Fuerteventura, Tenerife, Liverpool, Zara, Zagabria, Suceava e Trapani». In particolare Fiumicino, da agosto, avrà a disposizione anche tre aerei in più.

Ryanair non sembra preoccupata neppure dall’avanzata di alcuni competitor, come Wizz Air, che si sta facendo largo sul mercato italiano. «Hanno tariffe meno competitive delle nostre e ogni volta che ci siamo confrontati sono stati costretti alla ritirata» aggiunge O’ Leary.

La winter, infine, porterà altre novità in casa Ryaanir: una nuova base a Torino, che si aggiunge a quella aperta a giugno a Treviso, e cinque nuove rotte da Ciampino verso Agadir, Amman, Fez, Riga e Tallin.