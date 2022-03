Olbia e Alghero, maxi network congiunto per la summer













Con un’offerta complessiva di 77 destinazioni servite da oltre 40 compagnie aeree, i due aeroporti di Olbia ed Alghero annunciano una stagione estiva da 6 milioni di posti. Per la prima volta i due scali hanno presentato un network “congiunto”, dando vita ad un sistema aeroportuale del Centro Nord Sardegna, che renderà più facile l’organizzazione dell’offerta per gli operatori.

L’estate di Olbia decollerà domenica 27 marzo con un ampio network di collegamenti per 69 destinazioni, di cui 48 internazionali e 21 domestiche, e 19 Paesi. Complessivamente, l’offerta dell’aeroporto di Olbia prevede un numero di posti in vendita di oltre 4,5 milioni, con una crescita rispetto al 2019 pari al +36%.

Le novità principali riguardano l’ingresso della compagnia Jet2.com che dai primi di maggio offrirà collegamenti con Londra Stansted e Manchester. Volotea conferma la propria base estiva e amplierà con il nuovo collegamento Deauville, operativo a partire dal 10 maggio. Dal 16 aprile arriverà poi Condor con il suo volo per Stoccarda. Con quest’ultimo, l’offerta da/per il mercato tedesco quest’anno supererà i livelli pre-pandemia.

In tema di collegamenti domestici, l’offerta verrà arricchita grazie a Wizz Air ed i nuovi voli per Bari e Venezia, che vanno ad aggiungersi ai già operativi collegamenti con Bologna, Roma Ciampino, Milano Malpensa, Napoli, Venezia, Vienna, Verona e Varsavia. EasyJet, invece opererà voli per 25 destinazioni, con un’offerta di posti superiore del 50% rispetto al 2019. In ripresa anche il segmento dei voli charter con un’offerta di posti superiore del 45% rispetto al 2019.