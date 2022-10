Ognissanti, in viaggio oltre 11 milioni di italiani

Saranno circa 11 milioni e 800mila le persone pronte a mettersi in viaggio per il ponte di Ognissanti, in cui si parla di un giro d’affari di 3,45 miliardi di euro. Il dato è emerso dall’indagine di Federalberghi con il supporto tecnico dell’Istituto Acs Marketing Solutions ed è frutto di un sondaggio effettuato tra l’11 e il 14 ottobre, su un campione rappresentativo di 3mila individui.

«È indubbio che si tratti di un ponte fortunato perché lungo – ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca – La festività di Ognissanti, cadendo di martedì, costituisce di per sé una sorta di invito a partire, offrendo un maggior margine di programmazione per qualsiasi progetto di vacanza. È sorprendente la voglia di vivere il Belpaese che gli italiani manifestano. Questa è una tendenza in crescita, e abbiamo potuto rilevarla sul nascere nel passaggio del post pandemia».

«Abituati a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, per noi lo scenario che si presenta è tutto sommato positivo – ha aggiunto Bocca – Ma i fortissimi rincari legati al tema dell’energia pesano come macigni sui cittadini e sulle imprese: non possiamo esultare di fronte a quel 62,4% di italiani che ha deciso di non partire per motivi economici. Questa situazione non potrà gravare troppo a lungo sulla popolazione. Auspichiamo per questo che l’agenda del nuovo governo evidenzi questa drammatica emergenza in cima alle priorità».

Stando ai dati rilevati da Acs Marketing Solutions e Federalberghi il 95,9% dei vacanzieri italiani (contro il 90,5% dello scorso anno) resterà tra i confini mentre solo il 4,1% andrà all’estero. Il 71,5% di chi resterà in Italia, rimarrà nella stessa regione di residenza.

Chi resterà in Italia sceglierà in primis le località d’arte (25,0%), la montagna (21,7%) e il mare (20,9%). Seguono le località termali (5,8%) e il lago (5,0%). Per chi andrà all’estero le mete più ambite saranno le grandi capitali europee (68,2%).

La maggioranza degli intervistati (59,5%) ha scelto di andare in vacanza per il ponte di Ognissanti inseguendo il relax, mentre un consistente 31,2% (contro il 21,4% dello scorso anno), probabilmente anche come conseguenza degli aumenti del prezzo dei carburanti, dell’energia e dei beni di prima necessità, ha deciso di utilizzare questo ponte lungo per raggiungere i propri familiari.

La casa di parenti e amici sarà infatti la scelta privilegiata per il 28,6% dei vacanzieri; a seguire l’albergo, residence e villaggi (25,8%), i bed & breakfast (15,4%) e la casa di proprietà (15,2%). Quanto alla durata media del soggiorno sarà di 3,4 notti trascorse fuori casa. Mentre la spesa media si attesterà sui 389 euro a persona.

La grande maggioranza ha organizzato la vacanza con largo anticipo. Il 50,3% delle prenotazioni è avvenuto più di un mese fa, mentre il 46,2% ha prenotato due o tre settimane prima della partenza.