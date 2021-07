Oggi il quiz finale per diventare Expedia TAAP Expert













Tutto pronto per partecipare al quiz e diventare Expedia TAAP Expert. Oggi, a partire dalle ore 12, sarà attivo il link per accedere al questionario online dedicato agli agenti di viaggi, ultima fase del percorso di formazione sul programma di Expedia dedicato alle agenzie di viaggi.

Il quiz sarà online alle ore 12.00 e per partecipare occorre iscriversi al form dedicato per accedere al questionario. ISCRIVITI QUI PER PARTECIPARE.

Gli adv che risponderanno correttamente a tutte le 12 domande diventeranno Expedia TAAP Expert, riceveranno un attestato e potranno aggiudicarsi anche un premio: in palio per i più bravi e veloci ci sono infatti cinque voucher Amazon del valore di 200 euro ciascuno.

Ecco come ripercorrere i quattro moduli pubblicati online a partire dall’8 giugno scorso, dedicati a contenuti e opportunità offerti dalla piattaforma e su cui verteranno le domande del quiz.

Il primo modulo, l’8 giugno, è stato dedicato al sistema commissionale che prevede commissioni dinamiche e quattro livelli: Basic, Basic Plus, Premium, Premium Plus.

Il secondo modulo, il 15 giugno, ha illustrato un’altra caratteristica del programma, molto richiesta in questo periodo: la flessibilità. Expedia TAAP ha investito per ampliare la disponibilità di strutture con cancellazione gratuita ed è ampia anche l’offerta di quelle che prevedono il pagamento in hotel.

Il terzo modulo, il 22 giugno, ha fornito tutte le informazioni necessarie sulle case vacanza e sul nuovo trend della staycation.

Il quarto modulo, infine, il 29 giugno, è stato dedicato alle tariffe, con focus sulle Tariffe Pacchetto e sulle Tariffe B2B per i brand del Gruppo Marriott, con cui è stato stretto un accordo di distribuzione esclusivo.