#OffTheRoad, la video rubrica di ViaggiOff













Ai nastri di partenza #OffTheRoad, la nuova video rubrica di ViaggiOff realizzata con il contributo di Stefano Ferrara, lo speciale videoreporter delle agenzie di viaggi e dei tour operator. Attraverseremo il mondo in lungo e in largo, con un occhio di riguardo per l’Italia. Lasceremo parlare le immagini, gli scatti rubati, gli angoli più insoliti delle destinazioni. Un tour virtuale che, settimana dopo settimana, accompagnerà i nostri lettori verso il ritorno ai viaggi reali.

Prima tappa: la Thailandia. Un tour nel Paese del Sorriso che, percorrendo la Death Railway, arriva nella capitale Bangkok, tra una visita al quartiere portoghese, il mercato galleggiante, Chinatown e un immancabile ingresso al tempio buddhista di Wat Pho.

Questo è molto altro su ViaggiOff, il giornale alternativo de L’Agenzia di Viaggi Magazine con le sue rubriche Food, Travel Different, Another Italy, Lgbt+ e non solo.

