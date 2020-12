Offline Christmas, il video di buon Natale più geniale del 2020

Se fosse una gara, la vincerebbero loro: il team di Wunderman Thompson Italy, l’agenzia di comunicazione autrice del video di buon Natale “Offline Christmas”, senza dubbio il più originale e intelligente del 2020.

A diffonderlo per primo è il ceo Giuseppe Stigliano, commentandolo così: «Dopo un anno passato più on line che on land. Dopo un anno in cui abbiamo dovuto frapporre costantemente uno schermo tra noi e gli altri. Dopo un anno in cui abbiamo dovuto pronunciare quotidianamente frasi come “sei in mute” e “scusate se non accendo la webcam”. Il nostro augurio di Natale non poteva che essere: “We wish you an offline Christmas”».

Questo il testo di un grande classico natalizio rivisitato in chiave pandemia:

We wish you an offline Christmas

we wish you an offline Christmas

we wish you an offline Christmas

disconnected and goodbye.

Un anno di work online,

di panico da wifi,

attento che la tua password

is going to expire.

Fai una call col Perù,

parli per ore in mute.

Hai sbagliato notification,

siamo in un’altra room.

Hai fissato un meeting

anche sopra il wc,

ora ecco un bel briefing

per tornare free.

Dopo mesi di invitato,

videoconf e presentation,

senza alcuna mortification,

fatti un Xmas offline.

Mobbasta telelavoro,

è tempo di un bel pandoro,

gridiamolo tutti in coro:

disconnect live offline!

We wish you an offline Christmas

we wish you an offline Christmas

we wish you an offline Christmas

disconnected and goodbye!

GUARDA IL VIDEO “OFFLINE CHRISTMAS”