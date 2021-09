Oetker sbarca in Svizzera e apre The Woodward a Ginevra













Oetker Collection ha aperto il nuovo The Woodward a Ginevra, con 26 suite affacciate sul lago e viste sul Monte Bianco.

Il palazzo in stile postHaussman è stato oggetto di un attento restauro a cura di PierreYves Rochon, che insieme allo studio Bea Sa architects ha dato nuova a un edificio del 1901.

Ventuno delle 26 suite offrono una vista a 360 gradi sul lago di Ginevra, tra queste la Presidential Suite dove ogni finestra affaccia sull’acqua, e la Royal Suite, dotata di un ascensore privato.

«Quello che rende questo hotel così unico è la posizione, la vista panoramica, l’architettura e l’ampiezza delle sue suite. The Woodward è diverso dalla maggior parte degli altri hotel, lo definirei più una residenza prestigiosa», commenta Pierre-Yves Rochon.

Non mancano le esperienze culinarie d’eccezione, grazie all’executive chef Olivier Jean, che dopo sette anni alla guida dello stellato L’Atelier Robuchon di Taipei e le aperture di ristoranti a Miami, New York e Montréal, prenderà le redini della cucina al The Woodward.

L’Atelier Robuchon, con la sua cucina aperta sulla sala, offrirà cene per soli 36 ospiti seduti attorno a un bancone centrale o nelle due sale da pranzo private. Le Jardinier proporrà una cucina creativa traendo ispirazione dall’offerta gastronomica de L’Atelier Robuchon.

In linea con l’attenzione di Oetker Collection al benessere, The Woodward ospiterà la prima Guerlain Spa della Svizzera, che si espande su una superficie di 1.200 metri quadrati.

«Questo nuovo gioiello della collezione, il primo hotel in Svizzera, è l’emblema del calore e dell’ospitalità che si fondono con una nuova tipologia di albergo di città, il grand boutique hotel. I valori del nostro Gruppo, senso di famiglia, eleganza e gentilezza genuina, daranno nuova vita a questo edificio storico nel cuore di Ginevra», dichiara Timo Gruenert, ceo di Oetker Collection.