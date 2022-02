Oceano Indiano, Azemar svela The Cocoon Collection













Lo scorso dicembre nella prestigiosa cornice della International Luxury Travel Market Cannes è stata presentata la catena alberghiera The Cocoon Collection, nuova realtà che nasce dall’idea della famiglia Azzola, titolare da 40 anni del tour operator Azemar, che per il 2023 ha annunciato anche nuove aperture tra Maldive, Zanzibar e Sri Lanka.

Di The Cocoon Collection fanno parte le quattro strutture che la famiglia possiede tra Maldive e Zanzibar: Cocoon Maldives; You & Me Maldives con il prestigioso H2O by Andrea Berton; Gold Zanzibar e The Island Pongwe.

«Gli ultimi anni sono stati difficilissimi per il mondo del turismo, ma noi non ci siamo fermati – ha dichiarato Mariarosaria Campora, amministratore delegato di Azemar – Un pizzico di sana pazzia, mischiato a coraggio e determinazione ci ha consentito di realizzare delle strutture alberghiere che controlliamo direttamente e questo ci permette di garantire ai nostri clienti il massimo della cura nei minimi dettagli».

«Abbiamo avuto da sempre la lungimiranza di non affidarci solo alla clientela italiana, ma i nostri hotel vantano una commercializzazione mondiale e questo ci ha permesso anche nel periodo di chiusura dell’Italia di continuare ad avere tassi d’occupazione altissimi», ha concluso Campora.