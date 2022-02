Obiettivo servizi eccellenti: le Seychelles lanciano il programma “Lospitalite”













Non soltanto acque cristalline e spiagge bianche: le Seychelles puntano sull’eccellenza del servizio per riqualificare e rilanciare la destinazione. Il ministro degli Affari esteri e del Turismo, Sylvestre Radegonde, il 28 gennaio ha lanciato ufficialmente il programma Lospitalite, ovvero una campagna che intende incoraggiare e sviluppare l’eccellenza de servizi allo scopo di riportare lo standard medio ai livelli massimi.

Obiettivo che assume quasi i connotati di una missione nazionale. E d’altronde, come sottolinea anche lo stesso ministro, «L’ospitalità è qualcosa che ogni abitante delle Seychelles impara sulle ginocchia di sua madre, e possiamo tranquillamente affermare che nella nostra cultura è allo stesso livello di importanza della pulizia e della devozione. Ogni visitatore che sbarca in questo Paese è nostro ospite, e ci viene a far visita qui nella nostra casa. Noi dobbiamo essere orgogliosi di poterli ospitare e di potergli fornire il miglior servizio possibile. La nostra economia e la sostenibilità del nostro settore dipende da questo».

Il progetto, che rientra nel più ampio quadro delle attività pianificate dalla divisione per la pianificazione e lo sviluppo della destinazione del Dipartimento del Turismo, si basa su tre principi fondamentali: sensibilizzazione e consapevolezza, istruzione e formazione, e riconoscimento e premiazione.

Il segretario generale della divisione Sherin Francis, sottolineando l’importanza dei tre pilastri alla base della strategia, ha affermato: «Lospitalite racchiude tutto ciò che vogliamo esprimere; la nostra aspirazione per il nostro settore dei servizi: cordiale, amichevole, attento, disponibile, generoso…e devono essere le caratteristiche di tutti coloro che offrono un servizio. Sappiamo di non essere ancora arrivati all’obiettivo, ma è con questo progetto che aspiriamo ad arrivarci. Siamo orgogliosi delle nostre isole, della loro bellezza naturale e del loro splendore, siamo orgogliosi della nostra gente; amichevole, amorevole, multietnica, diversificata e noi sappiamo che abbiamo in noi la capacità di essere ospitali. Abbiamo solo bisogno di mostrarlo con orgoglio. Orgogliosi di servire ed essere abbastanza audaci da mettere da parte il nostro orgoglio o qualunque cosa ci impedisca di fare quel qualcosa in più».

È stata persino creata una sigla della campagna, interpretata da Aaron Jean accompagnato da Channel Azemia.