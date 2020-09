Obbligo di tampone per chi torna dalla Francia in Italia

Mentre in Europa aumentano i lockdown, l’Italia – preoccupata dalla situazione in Francia – introduce il tampone per chi rientra da Parigi e da altri sette dipartimenti d’Oltralpe considerati zone rosse: Ile de France (regione della Capitale), Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts de France, Nuova Aquitania, Occitania.

L’ordinanza emanata dal ministro della Salute Roberto Speranza è in vigore dal 22 settembre. La Francia (in realtà buona parte di essa) si aggiunge così alla lista di Paesi per cui è imposto l’obbligo di test che a oggi comprende Malta, Spagna, Croazia e Grecia.

La decisione del governo italiano è arrivata nonostante i tentativi di accordo tra i due Paesi per mettere a punto un sistema unico di controlli. In Francia però gli attuali contagi si attestano intorno ai 10mila al giorno, contro la media italiana di circa 1.500.

In seguito all’ annuncio, Speranza ha commentato su Facebook: «I dati europei non possono essere sottovalutati. L’Italia oggi sta meglio di altri Paesi, ma serve ancora grande prudenza per non vanificare i sacrifici fatti finora».

Il risultato negativo del test effettuato 72 ore prima deve essere mostrato al momento del rientro in Italia. Per quanto riguarda porti e aeroporti c’è la possibilità di fare il test rapido antigenico, con risultati anche in 20 minuti.

Per chi si sposta via terra – in auto o in treno – dal ministero assicurano che ci saranno controlli alle frontiere. Ma c’è anche la possibilità per chi rientra di eseguire il test nelle 48 ore successive.

Per quanto riguarda invece le regole all’interno dell’Italia, il governo sta valutando un’eventuale nuova stretta che potrebbe arrivare con il prossimo dpcm del 7 ottobre, che potrebbe introdurre l’obbligo di mascherina all’aperto non legato agli orari e il divieto di assembramento fissando il numero massimo di persone a 6 o a 10.