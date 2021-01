Oasy Hotel in Nature, a marzo la prima apertura in Italia













Nel periodo più difficile per il mondo del turismo, nasce un nuovo marchio dell’ospitalità in Italia. Basato sui valori di sostenibilità ambientale, Oasy Hotel in Nature si impegna nella conservazione di aree naturali, sostenendone la tutela e promuovendone la valorizzazione.

Oasy ha in programma di aprire diverse strutture ricettive in Italia, tutte all’interno di oasi affiliate Wwf. Luoghi autentici, in cui l’ospite può vivere tutti i benefici della natura. La prima si trova in Toscana, vicino Pistoia, all’interno dell’Oasi Dynamo. Ex riserva di caccia, nel 2006 l’area è stata trasformata in un santuario naturale. In un’area di 1.000 ettari uomo e natura convivono in piena armonia, in un’esperienza unica e rigenerante. Il luogo accoglie anche la Fondazione Dynamo Camp.

A 1.100 metri di altezza sorgono 18 lodge, di 65 metri quadri finemente costruiti, con tutti i dettagli e i servizi di un resort di lusso. La struttura dispone di due ristoranti di alta cucina, aree ricreative, zone relax e wellness, ma soprattutto di un’atmosfera in cui l’ospite si sente a casa, in un’ambiente semplice e sofisticato, immerso in armonia con una natura rigogliosa di flora e fauna.

Prodotti dall’azienda agricola Oasi Dynamo, gran parte degli alimenti offerti sono a Km0. Durante il soggiorno vengono proposte molte esperienze outdoor: dal biking al trekking, dall’equitazione all’orienteering, dal farming allo yoga, dal kayak e sup sul lago a gite naturalistiche. Le guide professioniste accompagnano l’ospite nella natura incontaminata, alla ricerca di piante rare e animali selvatici, tra cui lupi e cervi. Arrivando nella Riserva Naturale, il cliente lascia la propria auto e si sposta unicamente con le ebike o mezzi messi a disposizione, addentrandosi così in una vera e propria oasi, fuori dal frastuono delle città e di una società frenetica che, oggi più che mai, ha bisogno di armonia con la natura.

Inoltre, attraverso il suo soggiorno, l’ospite contribuisce attivamente a progetti di conservazione e attività di protezione della flora e della fauna selvatica. L’apertura del primo Oasy Hotel in Nature è prevista per metà marzo 2021.