Nyc & Company sceglie Martha Palacios alla guida del Mice













Nyc & Company – l’organizzazione ufficiale di promozione, destination marketing, convention and visitors bureau dei cinque distretti di New York City – ha annunciato la scorsa settimana la nomina di Martha Palacios nel ruolo di senior director, international Mice, per i mercati di Canada, America Latina ed Europa.

Palacios è un nome già noto nel settore, in quanto è stata leader delle vendite nell’industria dell’ospitalità nell’area di New York City per più di 20 anni e non vede l’ora di lavorare con gli acquirenti di questi mercati chiave a livello internazionale per portare il loro prossimo incontro o programma in tutti e cinque i distretti.

Jerry Cito, vicepresidente esecutivo dello sviluppo della convention per Nyc & Company, ha affermato: «Siamo orgogliosi di sfruttare il talento di questa stimata leader alla New York & Company. Mentre la città continua la sua ripresa del turismo, siamo più che mai in una posizione migliore per ospitare riunioni, convegni ed eventi dal vivo e di persona in tutti e cinque i distretti. Il nostro team è pronto ad aiutare professionisti di tutto il mondo a incontrarsi e non vediamo l’ora di mostrare ai pianificatori e a tutti i loro clienti che è ora di farlo a New York».