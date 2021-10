Nuovi itinerari e viaggi di nozze, il 2022 di Avalon Waterways













Due nuovi itinerari, focus viaggi di nozze e progetti per il futuro a medio e lungo termine. L’offerta di crociere fluviali di lusso di Avalon Waterways riparte a maggio 2022. Il brand del gruppo Globus Family of Brands che ha debuttato sul mercato italiano nell’estate 2021, alla 58ª edizione della fiera di Rimini, ha illustrato agli operatori le novità della prossima stagione e gli itinerari riservati ai viaggiatori italiani.

«Vogliamo rafforzare la nostra presenza in Italia – dice Chiara Gobbi, ceo di Romitalia, la società che si occupa della distribuzione del brand Avalon Waterways sul mercato italiano – Abbiamo inserito un itinerario nuovo sul Reno e uno sul Danubio, in affiancamento al nostro Romantico Reno e Incantevole Danubio. Avremo anche Le Gemme del Reno, che arriva a Francoforte e va più in profondità, con le visite dei borghi meno conosciuti di quella tratta del fiume e un maggior ventaglio di escursioni sia esperienziali che attive. E poi Un Assaggio di Danubio: tre notti e quattro giorni da Vienna a Budapest e viceversa, per offrire un’alternativa in più al viaggiatore che predilige itinerari più brevi, ma non meno suggestivi. La sicurezza, il comfort e gli alti standard qualitativi restano le nostre priorità».

Per gli ospiti italiani, dunque, accanto alle classiche crociere di 8 giorni e 7 notti, Romantico Reno da Amsterdam a Basilea (e viceversa) e Incantevole Danubio da Deggendorf a Budapest (e viceversa) con partenze da maggio a settembre, si aggiunge il nuovo itinerario Le Gemme del Reno con una unica partenza il 21 agosto da Amsterdam a Francoforte che condurrà gli ospiti alla scoperta di pittoreschi villaggi e delle città che sorgono lungo il fiume Reno. Sono una novità della stagione 2022 anche le crociere Un Assaggio di Danubio da Budapest a Vienna (e viceversa) con navigazione di 4 giorni e 3 notti. Tutti gli itinerari saranno effettuati dalle due navi, Illumination e Visionary, dedicate al mercato italiano.

E c’è un nuovo segmento su cui Avalon Waterways punterà nel 2022: i viaggi di nozze. «Dopo colloqui con tour operator e agenti di viaggi, sappiamo di avere un’offerta assolutamente in target per gli sposi in luna di miele – spiega Gobbi – Le cabine sono progettate per viaggi di coppia e soprattutto le nostre Royal Suite, grandi 28 metri quadri con zona living ampia, possono fornire un’esperienza di altissimo livello».

Per quanto riguarda il debutto estivo della compagnia sul mercato Italia, «c’è stata un’ottima risposta, perché di fatto esisteva una domanda per le crociere fluviali di lusso – aggiunge – C’è un target di cliente esigente, che cerca una vacanza esclusiva, qualcosa di particolare. Siamo molto fiduciosi sul 2022, sul fatto che possa portarci volumi importanti».

A bordo di ogni nave, ambienti lussuosi e accoglienti e un rapporto personale/ospite di 1:3. Ci sono due interi ponti di Suite Panorama che grazie alla finestra panoramica da parete a parete trasforma la cabina in un balcone all’aperto. Gli ospiti hanno la possibilità di scegliere tra escursioni e attività incluse, tutte in lingua italiana e adatte a ogni tipologia di viaggiatore.

Tra i progetti a medio e lungo termine di Avalon, l’idea di aumentare il numero di navi dedicate e di sviluppare itinerari su altri fiumi europei. «Sicuramente in Francia che ha un altissimo potenziale – dichiara – Vorremmo anche arrivare fino al Basso Danubio, ovvero fino in Romania, e cominciare a proporre fiumi extra europei come per esempio il Mekong in Cambogia e Vietnam o le Galapagos, dove già operiamo per altri mercati».

Infine, sul fronte trade, il brand prosegue le attività verso gli agenti di viaggi e gli operatori attraverso la costante formazione con webinar, presentazioni on e offline e il programma di incentivazione che prevede la promozione per le prenotazioni Early Birds.