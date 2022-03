Nuovevacanze incontra le agenzie di viaggi in roadshow













Prosegue il road tour di Nuovevacanze, che in occasione della Bmt di Napoli ha incontrato partner e agenzie tra meeting, eventi gourmet e team building.

In occasione della kermesse di. Napoli, il network si è ritrovato dal vivo con i partner del cluster platinum, i più prestigiosi per il 2022: dalla catena Swadeshi Hotels a Disneyland Paris, da Civitatis a Esse Vacation, fino a Etrnia Travel Concept.

Dall’inizio dell’anno il ceo di Nuovevacanze sta incontrando le agenzie affiliate in un tour on the road che sta dando grosse soddisfazioni. «Torniamo a casa con diversi chilometri percorsi e con l’entusiasmo di chi sa di essere parte di un grande squadra – ha detto Corrado Lupo – L’accoglienza che ci hanno riservato le nostre agenzie in questi giorni è un ricordo che porterò sempre nel cuore».