Nuova Zelanda, stop alla quarantena per i viaggiatori vaccinati













La Nuova Zelanda ha annunciato la rimozione dei requisiti di autoisolamento per i viaggiatori vaccinati che arrivano nel Paese. Secondo il piano di riconnessione del governo, i visitatori provenienti da Paesi senza visto (inclusa l’Italia) dovrebbero poter rientrare nei confini neozelandesi entro e non oltre luglio di quest’anno.

Tutti i viaggiatori che arrivano in Nuova Zelanda devono dunque essere completamente vaccinati in linea con i requisiti di ingresso aggiornati. Un test pre-partenza negativo (Pcr, Lamp o antigenico rapido) è necessario per tutti, e a seguire si riceveranno due tamponi rapidi gratuiti all’arrivo all’aeroporto di Auckland, da sostenere il giorno dell’arrivo e, successivamente, il 5° giorno.

I viaggiatori che risultano positivi dovranno sostenere il test Pcr per confermare lo stato positivo. In caso di positività, verrà quindi chiesto di autoisolarsi in linea con le linee guida che si applicano a tutti i casi di Covid-19 della comunità in Nuova Zelanda.