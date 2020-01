Tour2000 America Latina trasloca: nuova sede di design ad Ancona

Tour2000 America Latina, tour operator guidato da Marino Pagni specializzato nell’organizzazione di viaggi nel Centro America, Sudamerica, Messico, Cuba e i Caraibi, ha inaugurato la nuova sede in Via Primo Maggio 16 ad Ancona.

Nuovi uffici con spazi di lavoro sempre più funzionali. Estesi su una superficie di 600 mq, su due piani, accolgono il reparto booking con Sergio Armani come supervisor in un ampio open space; oltre a tutti gli uffici della direzione generale, della segreteria, amministrazione, marketing e della direzione commerciale in carica a Bruno Normanno.

Mentre, al secondo piano, un’ampia superficie è stata pensata per accogliere le riunioni mensili con tutta la forza vendita sul territorio italiano. I nuovi spazi moderni, dal design fresco e contemporaneo, occupano un intero edificio nella zona Baraccola di Ancona, che è già sede di aziende e di istituzioni nazionali e locali.