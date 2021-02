Nuova release per l’app Marriott Bonvoy













Marriott Bonvoy, il programma di viaggio di Marriott International, lancia una versione più intuitiva della sua app in previsione dell’aumento della domanda di viaggi entro la fine dell’anno. La nuova versione sarà disponibile in italiano da aprile 2021.

Con nuove opzioni per la ricerca di viaggi basate su destinazioni elettrizzanti e l’accesso alla vasta offerta Marriott, dall’affitto delle residenze Homes & Villas by Marriott International a tour e attività da svolgere a destinazione, l’app offre agli iscritti consigli e proposte personalizzati, permettendo loro di sfruttare al massimo i punti guadagnati sia in viaggio che quando si è stanziali.

Rispecchiando la mentalità mobile-first dell’azienda, la nuova app Marriott Bonvoy garantisce agli ospiti la migliore tariffa al momento della prenotazione; vantaggi del programma come tariffe esclusive per gli iscritti, la possibilità di accumulare punti per i soggiorni e di personalizzare la loro esperienza.

La app renderà più facile per gli ospiti scegliere un’opzione contactless per il check in e il check out, un facile accesso alle Mobile Key – le chiavi digitali – e la possibilità di richiedere servizi e amenities tramite chat e richieste via mobile.

«La pandemia ha accelerato la tendenza alla digitalizzazione nel settore dei viaggi. Le piattaforme digitali, che sono state a lungo la fonte preferita di contenuti e commercio per i Millennials e la Gen-Z, diventeranno sempre più una fonte di ispirazione e vendita abbracciata da tutte le generazioni. La nuova app Marriott Bonvoy è un compagno di viaggio indispensabile. Semplifica il processo di pianificazione del viaggio, consente un’esperienza senza intoppi prima e durante il soggiorno e diventa più intelligente man mano che aumenta l’interazione», ha spiegato Neal Jones, chief sales & marketing Officer, Marriott International, Europa, Medio Oriente e Africa.

La app offre accesso al portfolio globale di 7.500 hotel tra i 30 brand o case vacanza, ma anche esperienze a destinazione e contenuti personalizzabili per creare il proprio viaggio su misura. Inoltre, gli iscritti possono guadagnare migliaia di punti semplicemente prenotando soggiorni, o un pass giornaliero per lavorare da un hotel o durante lo svolgimento della loro routine quotidiana.

Tra le novità, nuove opzioni di acquisto e prenotazione: sono disponibili tramite la navigazione in-app gli affitti residenziali presso Homes & Villas by Marriott International, Work Anywhere with Marriott Bonvoy Day, i pass Stay and Play e Marriott Bonvoy Tours & Activities. Prenotando tramite l’app, agli ospiti viene garantita la tariffa più bassa disponibile ed è uno dei modi in cui gli iscritti possono guadagnare punti e ricevere vantaggi in loco.

La app rinnovata offre un facile accesso alle opportunità di accumulo di punti, nonché la possibilità di registrarsi e guadagnare punti con le carte di credito co-brand Marriott Bonvoy, fornendo ulteriori modi – oltre al soggiorno – di guadagnare punti.

La nuova app è attualmente disponibile in sette lingue: inglese, spagnolo, francese, tedesco, giapponese, coreano e cinese. Quattro lingue aggiuntive verranno aggiunte entro la fine dell’anno, tra cui italiano (aprile), russo (maggio), portoghese (giugno) e arabo (agosto).

L’aggiornamento sarà in un primo tempo disponibile sul sistema operativo iOS di Apple, e sarà seguito da quello per il sistema operativo Android entro la fine dell’anno.