Nuova interfaccia e più interattività per il sito di Hubsolute

È online il nuovo sito di Hubsolute. La nuova interfaccia digitale, più interattiva, diretta ed efficace, arriva a coronamento di un processo di crescita che ha coinvolto l’agenzia già negli anni passati con il lancio, per esempio, delle cinque linee di business nelle quali è leader di settore: retail, hospitality, experiences, venues e services.

«Il lancio del nostro nuovo sito fa seguito ad una volontà di costante rinnovamento, partito già negli anni scorsi, volto a rispondere in modo sempre più efficace alle richieste e alle necessità dei nostri clienti», sostiene Mauro Acquati, chief business development officer.

La nuova vetrina digitale riassume perfettamente il dna dell’azienda grazie ad un design accattivante, interattivo ed elegante, senza però dimenticare i fattori più importanti: sostanza, contenuti e fatti concreti.

«Il sito di Hubsolute, rinnovato nella grafica e nei contenuti, fornisce informazioni precise su ciò facciamo e possiamo fare sia per i nostri clienti, che abbiamo sostenuto costantemente anche durante i mesi di lockdown, sia per partner interessati a crescere sul mercato italiano ma non solo», aggiunge Ezio Dell’Orto, chief marketing officer.

«La volontà di “rifarci il look su internet” nasce anche dal fatto che in questi mesi di chiusura totale non siamo mai stati fermi, anzi, abbiamo continuato a seguire i nostri partner con, se possibile, ancora maggiore passione e impegno di prima», conclude Federico Fava, chief operation officer.