Nuova certificazione Ndc per Iberia e British Airways

Nuovo importante step per Iberia e British Airways. Le due compagnie aeree, entrambe parte del Gruppo Iag, hanno raggiunto lo status @Scale, il più alto livello di certificazione che Iata prevede per lo standard New Distribution Capability basato su un set di criteri che attestano la piena capacità di gestire i volumi di transazioni Ndc, oltre che di garantire un’assistenza avanzata al B2B h24.

Sono più di 4mila le agenzie di viaggi collegate a Ndc, e Iberia e British continuano a sviluppare contenuti specifici per crescere su tale protocollo. Tra le prossime mosse ci sarà l’estensione ai collegamenti verso il Nordamerica, con price point tripli rispetto alla distribuzione legacy e il completamento dell’operazione su tutte le rotte entro il 2020.

Cliff Trotta, Iberia’s head of commercial distribution and planning, ha dichiarato: «La certificazione Iata di livello 4 del mese scorso riguardava esclusivamente l’assistenza. @Scale è molto più della capacità di scambiare messaggi. Ha senso investire in Ndc e ci impegniamo a procedere più rapidamente su questo fronte».

«La certificazione @Scale testimonia il lavoro che abbiamo svolto per migliorare la nostra offerta di distribuzione per i clienti. Con contenuti esclusivi e tutta una gamma extra di servizi disponibili attraverso una connessione Ndc, incoraggiamo gli agenti a considerare come possiamo lavorare con loro per soddisfare le loro esigenze attraverso la nostra offerta», ha aggiunto Ian Luck, British Airways’ head of distribution.