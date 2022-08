Nuova animazione e mascotte Tartabù nell’estate di Baia Holiday













Una nuova mascotte dal nome Tartabù, vera ambasciatrice della sostenibilità ambientale, e animazione innovativa per l’estate di Baia Holiday, che si avvale ora anche del noto Alberto Mangia Vinci, reduce da successi internazionali come le 450 repliche di “Notre Dame”.

«Nell’estate della ripresa a pieno ritmo delle attività di animazione abbiamo voluto pensare non solo alla qualità delle performance e delle attivitа proposte, ma portare indirettamente all’attenzione dei nostri ospiti la sostenibilitа e l’importanza della tutela della fauna marina a rischio, dando alla nuova mascotte di Baia Holiday le forme di una tartaruga», ha commentato Piergiacomo Bianchi, direttore operativo Baia Holiday.

«E proprio per mantenere comunque viva l’allegria che deve connotare una mascotte, le abbiamo dato uno sguardo dolcissimo, colori vivaci e un sorriso pieno di simpatia: crediamo che la forza di un messaggio diventi più ficcante se legata a qualcosa di coinvolgente, allegro e capace di essere leggero in modo intelligente. I nostri animatori nel corso dell’estate ricordano a bambini e ragazzi il valore di comportamenti virtuosi, anche per chi abita il mare e, come le tartarughe, ha bisogno di protezione», ha aggiunto Bianchi.

La creazione di una mascotte da parte di Baia Holiday rientra nell’ambizioso piano di animazione che vede anche all’opera, per la prima volta per un gruppo impegnato nelle vacanze open air, un management artistico unificato, con performer attivi nel mondo dello show business, diretti da un nome importante quale Alberto Mangia Vinci, reduce da successi internazionali come le 450 repliche di “Notre Dame” di Riccardo Cocciante, “Flashdance” o la “Divina Commedia il Colossal”.

Per ciò che concerne lo spettacolo, di giorno ad esempio, ci si può divertire con i suoni e i colori di “Spanish Beat” e di “Toda Joya”, mentre la fascia serale è caratterizzata da show ispirati da grandi produzioni come, appunto, “Notre Dame de Paris”, “Grease” o “Chorus Line”.