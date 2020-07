Nuova Alitalia, De Micheli: «Entro settembre l’abbrivio»

«Abbrivio della nuova Alitalia entro settembre». Lo prevede il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, intervenuta alla commemorazione dei cinquant’anni dell’aeroporto di Milano Bergamo (Orio al Serio), spiegando come «i due manager designati, l’amministratore delegato Fabio Lazzerini e il presidente Francesco Caio, stiano lavorando giorno e notte per la definizione della prima bozza del piano», si legge sull’Ansa.

«Come fronte pubblico insieme al Mise – ha aggiunto De Micheli – stiamo lavorando al decreto interministeriale sulla nuova società, poi ci sarà il passaggio in Europa e dopo qualche settimana prenderemo tutte le decisioni per l’abbrivo della nuova compagnia entro settembre».

Intanto, in merito alla questione dell’aeroporto di Trapani, una nota della compagnia aerea spiega come la riattivazione dello scalo non sia stata prevista “per l’insufficiente livello di richiesta da parte dell’utenza, la cui domanda era inferiore da Roma del 60% e da Milano del 30% rispetto allo scorso anno”.

Un arretramento che, secondo Alitalia, “avrebbe quindi inciso inevitabilmente sulla performance dei voli, già significativamente negativa nell’esercizio precedente quando i collegamenti da Trapani avevano registrato un coefficiente di riempimento posti del 58% e una perdita a livello operativo di 1,4 milioni di euro su Roma e 2,5 milioni di euro su Milano”.

La priorità di Alitalia di massimizzare l’accessibilità aerea da e per la Sicilia, conclude la nota, “è confermata non solo dall’esser stata durante il lockdown l’unica compagnia a garantire la mobilità aerea dei siciliani e dei visitatori dell’isola, ma soprattutto dall’incremento costante negli ultimi due mesi dei servizi aerei da e per la Sicilia con Roma e Milano, con la piena attenzione all’accessibilità aerea della destinazione che trova riscontro anche nella ripresa da luglio dei collegamenti su Pantelleria e Lampedusa”.