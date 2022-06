Numa apre quattro hotel iperdigitali a Roma e Milano













Il Gruppo Numa ha annunciato quattro nuove proprietà in Italia, a Roma e a Milano. Nei prossimi mesi, i quattro edifici saranno infatti trasformati in hotel di design Numa completamente digitalizzati e riposizionati al passo con i tempi.

Con i quattro progetti alberghieri, il Gruppo sta nuovamente espandendo la sua presenza in Italia, dove a marzo scorso ha aperto l’hotel Numa Vici a Roma, nelle immediate vicinanze di Piazza Venezia e della Fontana di Trevi.

I nuovi hotel Numa saranno il Camperio House, con 23 unità eleganti e spaziose nel cuore di Milano in Via Camperio, 9; il Numa, sempre a Milano, di Via Passarella, 4, a 300 metri da Palazzo Reale e 300 metri da Piazza Duomo; il Numa di Roma in Vicolo del Leonetto 23, con 26 unità, di cui 9 con balconi o terrazzi nel centro storico a pochi passi dal Pantheon, da Piazza di Spagna e da Città del Vaticano; e il Numa Tullo, un indirizzo raffinato a Trastevere, in via della Cisterna, 7.

«Siamo orgogliosi di questa ulteriore crescita di Numa sul mercato italiano – sottolinea Gabriele Coen, director real estate expansion di Numa Italia – Queste nuove proprietà confermano la massima attenzione per l’Italia, in particolare in città di primo piano come Roma e Milano, che sono il cuore pulsante del Belpaese».