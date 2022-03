Nss Charter, prenota la tua barca a vela in agenzia













Vacanze in barca “sulla cresta dell’onda” anche nei mesi invernali. E tanto più ora che andiamo incontro alla primavera-estate. Soluzioni interessanti per gli agenti di viaggi perché offrono importanti opportunità di business. Un settore in gran fermento, come conferma Simone Morelli di NSS Charter, la più importante società di noleggio a vela italiana: «La richiesta non si è mai fermata. Nei mesi freddi le prenotazioni hanno riguardato soprattutto i catamarani ai Caraibi, ma ora già si pensa a dove trascorrere le proprie vacanze in barca a vela per la prossima summer, soprattutto tra i charteristi italiani ed europei».

Dall’anno scorso il settore delle vacanze in barca a vela e in catamarano registra un full booking. Questo dipende, sì, dal fatto che la barca è un luogo sicuro che permette di divertirsi stando lontani da eventuali assembramenti, ma anche dal fatto che consente di vivere e godere il mare da una prospettiva privilegiata, cambiando panorama e scoprendo luoghi nuovi ogni giorno. «Non è necessario essere un esperto navigatore – prosegue Morelli – È una vacanza adatta anche a chi non è mai salito sopra una barca o chi non ha idea di come si manovri una vela. Basta affidarsi al comandante».

Tra le mete più ambite dei charteristi c’è, ovviamente, la Costa Smeralda, come si sa molto amata anche dai Vip, tra cui Elisabetta Canalis che è stata in vacanza a bordo di The Sun, il Lagoon 620 della flotta NSS. La base charter di NSS è al Marina di Cala dei Sardi, proprio vicino alla Costa Smeralda, all’Arcipelago della Maddalena e al sud della Corsica. Di conseguenza, chi prenota la barca in Sardegna può visitare ogni giorno, un porto o una cala diversa. I porti turistici, sono organizzati come fossero degli hotel, con una reception e tutti i servizi, dai negozi di abbigliamento ai ristoranti. È come essere su un camper ma… in acqua, con un pizzico di esclusività in più e con l’opportunità di godere dei paesaggi da un punto di vista differente.

«Quella in barca a vela è una vacanza no stress – prosegue Simone Morelli – da trascorrere in famiglia o con degli amici e anche portando con sé il proprio cane. Per chi preferisce gli spazi più ampi e comodi, poi, c’è l’opzione catamarano, un vero e proprio appartamento sul mare adatto a una vacanza di lusso, per la quale forniamo anche lo chef».

I prezzi variano in base alla tipologia di barca che viene scelta. Mantenendo un ottimo standard di qualità e scegliendo, ad esempio, una vacanza nel mese di giugno, si può navigare per una settimana a bordo di una barca a vela di 12 metri con 2.500 euro, mentre un catamarano delle stesse dimensioni costa circa il doppio.