Novotel rivoluziona le strutture con quattro concept di design













Novotel cambia pelle. Il brand di hospitality midscale sceglie di trasformarsi da marchio standardizzato a leader dell’ospitalità bel suo segmento del panorama alberghiero. E lo fa annunciando la collaborazione con quattro team di design internazionali per portare nel mondo la propria nuova visione dello stile moderno del 21° secolo.

Novotel ha scelto quattro concept che saranno realizzati nelle sue strutture. Con quattro alternative distinte, offrirà flessibilità ai suoi partner, proprietari e franchising, permettendo a ciascuno di scegliere e personalizzare la struttura secondo uno stile ideale che si adatti al meglio al carattere unico della destinazione.

«Novotel ha abbracciato una nuova visone in termini di design alberghiero – ha dichiarato Nadège Keryhuel, vice president Novotel Brand – Siamo entusiasti di lavorare con quattro eccezionali team di design che ci aiuteranno a trasformare in modo creativo i nostri hotel attraverso una serie di visioni distinte di ospitalità moderna e di qualità. Il nostro obiettivo è garantire un’esperienza alberghiera d’autore, senza standardizzazioni, dal check in al check out, un’importante evoluzione per il marchio e un approccio leader nel segmento midscale».

I nuovi partner di design del brand mostrano una forte visione dell’evoluzione del comportamento della società e delle recenti tendenze dei consumatori in Europa, America Latina, Medio Oriente e Asia. Durante la call to action sulle nuove strategie di design, sono stati invitati a presentare concetti che includessero un vivace polo sociale che avrebbe attratto sia la gente del posto sia gli ospiti e un design moderno, intuitivo e senza tempo che impiegasse materiali sostenibili e di alta qualità. I concept vincenti saranno realizzati nelle camere e nelle aree comuni degli hotel.

Ecco i quattro team di design e le loro proposte vincenti:

Rf Studio : adattabile, sostenibile, facile da rinnovare, questo concetto offre una sensazione domestica e un’atmosfera inaspettata; gli ospiti sono incoraggiati a scoprire un nuovo modo di vivere l’hotel e si sentono nel cuore di un villaggio

: adattabile, sostenibile, facile da rinnovare, questo concetto offre una sensazione domestica e un’atmosfera inaspettata; gli ospiti sono incoraggiati a scoprire un nuovo modo di vivere l’hotel e si sentono nel cuore di un villaggio Metro : ispirato al claim di Novotel “Time is on your side”, questo concetto di design moderno presenta toni naturali e materiali grezzi e invita gli ospiti a godere di uno spazio multifunzionale e flessibile che si evolve nel corso la giornata

: ispirato al claim di Novotel “Time is on your side”, questo concetto di design moderno presenta toni naturali e materiali grezzi e invita gli ospiti a godere di uno spazio multifunzionale e flessibile che si evolve nel corso la giornata Sundukovy Sisters : fonde il business con il piacere e mescola il benessere tra spazi unici di “co-living” che abbracciano un ambiente vivace e sociale, tendenze attuali e comfort senza tempo.

: fonde il business con il piacere e mescola il benessere tra spazi unici di “co-living” che abbracciano un ambiente vivace e sociale, tendenze attuali e comfort senza tempo. Hypothesis: con l’obiettivo di ridurre non solo i rifiuti materiali, ma anche lo spazio e il tempo sprecato, questo concetto di design permette agli ospiti di raggiungere l’equilibrio che cercano durante il loro soggiorno.

«Novotel è caratterizzato da un marchio forte e da una storia di innovazione ed eccellenza nel settore dell’ospitalità globale – ha spiegato Damien Perrot, global senior vice president of design di Accor – Ci siamo ispirati a questi punti di forza, con l’obiettivo di continuare a offrire la migliore esperienza agli ospiti in linea con le aspettative in evoluzione sia dei residenti che dei viaggiatori internazionali. Abbiamo superato i confini per concepire idee moderne e intuitive, in cui il modo di organizzare lo spazio, l’arredamento e ogni singolo oggetto o elemento serva a uno specifico scopo. Tutti i design scelti hanno risposto brillantemente a questa richiesta, permettendoci di reinterpretare il modo in cui progettiamo gli hotel Novotel nel mondo. Non vediamo l’ora di scrivere il prossimo capitolo e di portare Novotel a nuove vette negli anni a venire».

Nei prossimi anni, gli ospiti potranno vedere i nuovi design in un gran numero di strutture Novotel in tutto il mondo. Le principali sono: Novotel Moscow Comcity (Sundukovy Sisters), Novotel Lviv Centre (Hypothesis), Novotel Bh Savassi (Metro), Novotel Canela (Rf Studio), Novotel Victoria Island Lagos (Sundukovy Sisters),Novotel Kinshasa (Metro), Novotel Vladivostok (Metro), Novotel Mexico City Insurgentes Wtc (Sundukovy Sisters), Novotel Criciúma (Metro) e Novotel St Petersburg Airport (Sundukovy Sisters), tra molti altri.