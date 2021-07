“Not In Milano”, al via la nuova campagna di comunicazione













Milano non sia arrende alla crisi dettata dalla pandemia, e – in pieno spirito meneghino – reagisce, rilanciandosi come città leader in Europa nel settore Mice e come prima destinazione per viaggi d’affari nel post pandemia, tramite la nuova campagna di comunicazione internazionale “Not In Milano”. La campagna, curata da Milano&Partners e YesMilano, agenzia di promozione ufficiale della città meneghina con il suo brand, fondata dal Comune di Milano e dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, è stata presentata a Palazzo Marino.

Presente il sindaco Giuseppe Sala e molte personalità del tessuto istituzionale e imprenditoriale della città, che hanno testimoniato non solo la necessità, ma anche la voglia di tornare a lavorare per ripristinare l’immagine attrattiva e internazionale di Milano.

«È il caso di portarsi avanti – ha dichiarato Sala aprendo la conferenza – E a prescindere da quando la ripresa avverrà, rimane il fatto che i turisti dovremo sempre più andare a prenderceli a casa loro; in questo senso, la comunicazione è alla base di tutto. C’è bisogno di smuovere l’immaginario collettivo e stuzzicare la fantasia di potenziali viaggiatori».

Lo slogan e lo spot di “Not In Milano”, ideati dall’agenzia We Are Social Italia che ha sviluppato l’approccio strategico e creativo, si fondano infatti sul concept e sull’immagine di una città dove business e lifestyle coesistono, confutando gli stereotipi e i cliché negativi solitamente legati ai viaggi di lavoro, ritraendo il capoluogo lombardo come un ambiente altamente professionale dove però non manca un’alta qualità della vita tipica dell’Italian lifestyle.

Come testimonial della campagna, sono state scelte personalità provenienti da diversi settori professionali, ma tutti attivamente collegati a Milano, e che si sono messi (gratuitamente) a disposizione per mostrare la città come luogo vivace, dinamico e con attività sempre nuove: c’è l’iconica Rossana Orlandi a rappresentare il mondo del Design, Margherita Maccapani Missoni designer di moda, Carlo Cracco, chef che non ha ormai bisogno di presentazioni, e Alberto Dalmasso, ceo & cofounder di Satispay, portavoce di un’imprenditoria giovane e legata alla tecnologia, che Milano sa accogliere e coltivare.

La strategia comunicativa di YesMilano si rivolge quindi agli operatori del settore , facendo leva sugli asset distintivi che sono alla base dell’attuale rinascita della città: Gateway to Italy, ovvero Milano come hub per raggiungere le principali destinazioni turistiche in tutta Italia (Venezia, Roma, Firenze), ma anche come capitale di business con un Convention Bureau di nuova creazione, e una gestione attenta all’ambiente, che investe nella mobilità intelligente.

«Milano, città globale, torna ad aprirsi al mondo attraverso la forza della sua capacità attrattiva costituita da 24.500 imprese e oltre 140.000 addetti del settore turistico – ha dichiarato Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi – per questo come Camera di commercio, insieme al Comune e attraverso Milano &Partners, siamo in prima linea per lanciare la nuova campagna di comunicazione internazionale “Not in Milano” che punta al rilancio reputazionale della nostra città. L’obiettivo è quello di rafforzare il brand Milano che mette insieme accoglienza, fashion, business e cultura in un contesto di rinnovata sicurezza».

E gli elementi da cui far partire la rinascita non mancano. Lo sottolinea Elena Vasco, segretario generale della Camera di commercio: «Anche dal punto di vista tecnologico, la nostra città è imbattibile. Abbiamo 1/5 delle startup innovative, oltre il 30% delle domande di brevetto su scala nazionale, e questo si somma non solo alle infrastrutture legate al Mice con Sea aeroporti, Fiera Milano, e Mico, ma anche all’offerta universitaria, che è indubbiamente una delle eccellenze su cui dobbiamo puntare e continuare a investire ».

Secondo Roberta Guaineri, assessore al Turismo, allo Sport e al Tempo libero del Comune di Milano, saranno i Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026 l’appuntamento internazionale principe da prendere come scusa perfetta per finalizzare sforzi e investimenti.

Contestualmente al lancio di “Not In Milano”, a Palazzo Marino sono anche stati premiati i professionisti selezionati dal Milano Ambassador Program, un’iniziativa per coinvolgere figure chiave della comunità scientifica e del mondo imprenditoriale nella promozione della città nel mondo come destinazione per gli eventi Mice. Questi ambasciatori hanno ricevuto una targa e una lettera ufficiale di riconoscimento dal sindaco per aver acceso i riflettori sulla città e per aver contribuito con passione e professionalità all’avanzamento della reputazione internazionale di Milano.