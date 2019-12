Norwegian sposta i voli da Oakland a San Francisco

Norwegian per l’estate 2020 opererà i suoi voli da e per la San Francisco Bay Area dall’Aeroporto Internazionale di San Franscisco, anziché da Oakland.

Il vettore, che nei mesi scorsi ha già trasferito le operazioni da e per New York dallo scalo di Newark al Jfk, sta consolidando le proprie attività presso gli hub principali del suo network.

Per la prossima estate, Norwegian scenderà in pista con sei collegamenti diretti dall’Italia alla volta degli Stati Uniti, tutti in partenza da Roma Fiumicino: New York Jfk, Los Angeles, San Francisco, Boston, Denver e Chicago, quest’ultime due novità 2020.

«Con lo spostamento delle nostre attività verso gli scali principali di San Francisco e New York, sarà ancora più comodo e veloce per i viaggiatori raggiungere il centro città – ha commentato Amanda Bonanni, sales manager di Norwegian in Italia – Per la prossima estate, offriremo ai nostri passeggeri un ventaglio di destinazioni transatlantiche davvero accattivante che spazia dalla East alla West Coast. Grazie anche ai due nuovi collegamenti per Chicago e Denver non ci sarà che l’imbarazzo della scelta».