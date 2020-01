Norwegian, decolla il volo invernale Torino-Göteborg

Norwegian ha inaugurato la rotta settimanale Torino-Göteborg operativa ogni sabato sino a fine marzo 2020. Il nuovo collegamento è stato pensato principalmente in ottica incoming per servire il traffico degli sciatori scandinavi che scelgono le Alpi del nord-ovest italiano per la settimana bianca e promuove Torino come destinazione ideale per gli sport invernali.

«L’Italia riveste un ruolo molto importante nei nostri piani di sviluppo. Torino è la nona destinazione nel network italiano», afferma Amanda Bonanni, sales executive Norwegian.

«Il nuovo collegamento di linea di Norwegian amplia il ventaglio di rotte di Torino Airport attive nella stagione invernale 2019/2020, rafforzando la vocazione dello scalo come aeroporto della neve – ha sottolineato Andrea Andorno, amministratore delegato dell’aeroporto – La Scandinavia è uno dei mercati di riferimento per il nostro territorio in ottica incoming per il prodotto sci e il fatto che Norwegian decida di operare questa nuova rotta di linea ne conferma l’importanza strategica».

La partenza da Göteborg è prevista alle ore 7.30 con arrivo a Torino alle 9.45; il volo verso la Svezia prevede invece partenza alle 10.45 e arrivo a destinazione alle 13.05. Il collegamento verrà effettuato fino a sabato 28 marzo 2020.