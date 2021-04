Norwegian Cruise Line torna in Italia a settembre













Norwegian Cruise Line annuncia il riavvio di altre navi e itinerari in Europa da settembre, in particolare dai porti di Roma (Civitavecchia) e Barcellona con tappe nelle isole del Mediterraneo e della Grecia. Dal 5 settembre, Ncl accoglie i viaggiatori in Spagna, Italia e Grecia, con i protocolli del programma globale per la salute e la sicurezza Sail Safe.

La Norwegian Epic salperà da Barcellona proponendo crociere di sette notti nel Mediterraneo occidentale dal 5 settembre 2021 al 24 ottobre 2021, mentre Norwegian Getaway offrirà crociere da 10 a 11 giorni nelle isole greche da Roma (Civitavecchia) dal 13 settembre 2021 al 25 ottobre 2021. Gli itinerari comprendono da cinque a otto porti di scalo, fino a 13 ore in ogni città e non più di due giorni in mare: gli ospiti possono esplorare siti archeologici e architetture medievali, ammirare capolavori artistici, assaggiare piatti della cucina locale.

Come per le altre tre navi Ncl tornate in servizio, gli ospiti devono essere completamente vaccinati almeno due settimane prima della partenza per poter salire a bordo. Il requisito della vaccinazione attualmente è valido per tutti gli imbarchi fino al 31 ottobre.

«L’Europa è una delle principali destinazioni di viaggio, quindi non vediamo l’ora di tornare ad alcuni dei nostri porti più amati, riprendere quegli itinerari e accogliere i nostri ospiti per vivere la vacanza di una vita nel modo più sicuro possibile – ha affermato Harry Sommer, president e ceo di Norwegian Cruise Line – Stiamo lavorando con i nostri partner locali e funzionari governativi, poiché pianifichiamo la ripresa dei viaggi nella regione con Norwegian Epic e Getaway che si uniranno alla Norwegian Jade quest’estate. Il rilancio di Norwegian Epic e Getaway ci consentirà di fornire una maggiore varietà di itinerari molto ambiti per quei viaggiatori che si preparano a fare la loro prima vacanza in crociera in oltre un anno».

A bordo di Norwegian Epic, debutta il nuovo complesso The Haven by Norwegian, a seguito di un’ampia ristrutturazione a Marsiglia, in Francia, alla fine del 2020. Norwegian Epic è stata la prima in flotta che nel 2010 ha introdotto il concetto di nave all’interno di una nave con accesso con chiave magnetica, comfort privati, servizi dedicati e sistemazioni lussuose. La ristrutturazione ha portato a 75 suite rinnovate e combinate con esperienze ridisegnate, tra cui The Haven Restaurant e The Haven Courtyard Pool and Sundeck.

«Anche se non abbiamo potuto accogliere i nostri ospiti a bordo, abbiamo utilizzato l’ultimo anno per prepararci al loro ritorno investendo nella nostra flotta e nelle nostre offerte a bordo – ha aggiunto Sommer – La riprogettazione di Norwegian Epic è una testimonianza del nostro impegno costante per una qualità straordinaria e per elevare lo standard di eccellenza in tutta la nostra flotta».

Ad oggi, la compagnia ha annunciato la ridistribuzione di cinque delle sue 17 navi a partire dal 25 luglio 2021, navigando su itinerari nuovi e rivisti in Europa e nei Caraibi. Gli ospiti potranno navigare nelle isole greche con itinerari di sette notti sulla Norwegian Jade da Atene (Pireo) a partire dal 25 luglio 2021; oppure a bordo della Norwegian Getaway con viaggi da 10 a 11 giorni in partenza da Roma (Civitavecchia) dal 13 settembre 2021 al 25 ottobre 2021. Inoltre, gli itinerari di una settimana nel Mediterraneo occidentale saranno disponibili su Norwegian Epic da Barcellona tra il 5 settembre e il 24 ottobre 2021. La compagnia riprenderà inoltre le crociere ai Caraibi il 7 agosto 2021 con itinerari di una settimana nei Caraibi occidentali a bordo della Norwegian Joy da Montego Bay, Giamaica; e viaggi di sette notti nei Caraibi orientali da Punta Cana (La Romana), Repubblica Dominicana, sulla Norwegian Gem.

Intanto, Ncl ha cancellato i viaggi sulla Norwegian Bliss e sulla Pride of America fino al 31 luglio 2021; Norwegian Getaway fino al 2 settembre 2021; Norwegian Dawn, Spirit and Star fino al 30 settembre 2021; Norwegian Sun fino al 7 ottobre 2021; Norwegian Escape fino al 10 ottobre 2021; Norwegian Breakaway fino al 17 ottobre 2021; e Norwegian Gem dal 29 ottobre al 17 novembre 2021.

La compagnia ha esteso la policy di cancellazione temporanea Peace of Mind a favore degli ospiti che viaggeranno su crociere prenotate entro il 30 aprile 2021 con date di imbarco fino al 31 ottobre 2021. Gli ospiti interessati hanno la possibilità di cancellare la loro crociera 15 giorni prima della partenza. Coloro che usufruiscono di Peace of Mind riceveranno un rimborso completo sotto forma di un credito che può essere applicato a qualsiasi crociera fino al 31 dicembre 2022.

Infine, dal 21 maggio sarà disponibile il secondo episodio di “Embark – The Series“, la docuserie in cinque parti che racconta il ritorno della compagnia, che esplorerà ulteriormente i temi della salute e della sicurezza, l’evoluzione delle offerte culinarie e le complessità della gestione di una delle più grandi società di produzione itinerante del mondo.