Norwegian Cruise Line svela l’ammiraglia Prima a Porto Marghera













Presentazione ufficiale per Prima, la nuova ammiraglia di Norwegian Cruise Line. Con un evento internazionale a Porto Marghera Ncl ha svelato la nave che sarà consegnata ufficialmente da Fincantieri il 29 luglio per poi salpare i mari del Nord Europa a partire da agosto. Realizzata in 27 mesi, la nave è stata costruita con una particolare attenzione agli spazi, più ampi di tutte le precedenti, e alla tecnologia.

In un momento complicato del mercato dovuto alla guerra in Ucraina, i programmi proseguono secondo i piani ed a pesare non sarà tanto l’assenza del mercato russo quanto i rincari di costi e carburante.

Come si legge sul Sole 24 Ore, «Prima rappresenterà un nuovo capitolo – ha detto il presidente e ceo di Norwegian Cruise Line, Harry Sommer – è un prodotto innovativo e all’altezza delle richieste del mercato post-pandemia. Questo sarebbe dovuto essere l’anno della ripresa ma invece è difficile fare previsioni, perché nessuno sa quanto durerà la crisi Ucraina. Abbiamo cancellato la destinazione di San Pietroburgo, ora stiamo lavorando per sostituirla con altre rotte come Svezia e Finlandia. I passeggeri russi non possono viaggiare in questa fase, ma è un mercato che vale l’1% e al momento l’impatto è contenuto».

Quello che invece bisogna temere sono i rincari e il costo del carburante. Quest’anno, in Europa saranno operative altre 7 navi Ncl oltre a Norwegian Prima, di cui due in Italia a Civitavecchia e Trieste. Nell’estate 2023 diventeranno 4.