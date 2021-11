Norwegian Cruise Line rilancia il modello Freestyle per le crociere 2022













Torna il freestyle di Norwegian Cruise Line che ha presentato il suo programma crocieristico 2022-2023, nel corso di un evento internazionale virtuale aperto da Kevin Bulboz, managing director for Europe di Ncl. Per il mercato italiano Francesco Paradisi, senior business development manager, ha illustrato l’ampia gamma di crociere approntate e le strategie di sviluppo con la punta di diamante della Norwegian Prima.

L’avveniristica ammiraglia (prima delle sei navi che comporranno la linea Prima Class), pronta al varo con 20 ponti, una capacità di 3.215 passeggeri, cabine con balcone, piscine e scivoli tra i più veloci al mondo ed una food-hall di nuova generazione, affiancata in flotta dalle quattro navi Escape, Joy, Bliss ed Encore della classe Breakaway Plus capaci di ospitare fino a 4.000 passeggeri, dalla Norwegian Epic, dalle altre quattro navi della classe Jewel e da Pride of America (2.186 passeggeri), la Sun, le due navi della classe Dawn e dalla Norwegian Spirit.

Paradisi ha poi illustrato le peculiarità dell’offerta Ncl, come la ristorazione ispirata al concetto di freestyle dining, con ristoranti a buffet e con menù a la carte, senza prenotazione del tavolo; e le modalità “vacanza a bordo” con piste di go-kart, centri fitness, shopping nei negozi duty-free, entertainment con i programmai Broadway shows, discoteche, feste sui ponti e tanti divertimenti per i bambini con animazioni, programmi gratuiti come la “splash academy”. La gamma di servizi plus a bordo comprende anche maggiordomi h24, cabine con ampi spazi e relax per famiglie, suites e club balcony, con una grande scelta di sistemazioni a bordo (cabine interne ed esterne).

DAI CARABI AL MEDITERRANEO

«Le 18 navi della flotta Ncl che compongono l’offerta crocieristica 2022-2023 – ha sottolineato Paradisi – toccheranno complessivamente 123 Paesi e più di 300 porti di scalo, assicurando alti livelli di sicurezza sanitaria con test anti-Covid e screening sanitaria aggiornati costantemente, filtraggi dell’aria a bordo e rigide misure adottate anche per le escursioni a terra con la collaborazione dei tour operator».

La programmazione parte dal gennaio 2022 con crociere di sette giorni ai Caraibi, con partenza da Miami, e ancora crociere nei Caraibi orientali e meridionali con circuiti attivati da gennaio a marzo 2022, itinerari in Alaska da maggio ad ottobre 2022. Ad esempio con partenza da Seattle, Norwegian Cruise Line propone, crociere di 7 giorni a bordo della Norwegian Encore alla scoperta di scenari mozzafiato, che possono essere ammirati a 180 gradi dalle lounge panoramiche, offrendo agli ospiti viste maestose di Endicott Arm e del ghiacciaio Dawes o di Glacier Bay.

Mentre per il Mediterraneo è già pianificato un ricco programma di crociere con partenza da Roma (Civitavecchia) per le isole greche, con circuiti di 10 giorni dal maggio ad ottobre 2023. Mentre dal maggio ad ottobre 2022-23 sono state programmate crociere di nove giorni nel Baltico. Riguardo poi alle offerte, i nuovi pacchetti Ncl sono ad alta flessibilità, seguendo il concetto di vacanza Free at sea, variano da quelli che includono ristoranti di specialità a quelli con escursioni e 3°-4° ospite; e ancora pacchetti con parchi acquatici, intrattenimenti per bambini ed assistenza in italiano.

LE OPPORTUNITÀ PER LE AGENZIE DI VIAGGI

«Ma il vero punto di forza commerciale nelle relazioni con la rete agenziale – ha sottolineato Paradisi – è dato dalla piattaforma Norwegian Central che permette agli agenti di viaggi di fruire di corsi di formazione, un utile meccanismo di “fare finder”, il check-in online, il report sui crediti per crociere future, recapiti commerciali e webinar sui prodotti. Non a caso il nostro presidio online è declinato in quattro modalità, – learn, promote, nook and connect – In particolare, riguardo alla formazione rivolta agli adv, la nostra Ncl University assicura nuovi livelli di apprendimento grazie a contenuti inediti».

Mentre per la promozione il team di Norwegian mette a disposizione materiali di marketing digitale e l’aggiornamento continuo delle attività di bordo, con manuali, video e kit di presentazioni per fornire una puntuale consulenza alla clientela. «E sarà anche possibile creare materiali promo personalizzati con il nome e il logo dell’agenzia», conclude il manager.

Altra importante opportunità operativa per gli adv, evidenziata da Paradisi, è fornita dal motore di prenotazione che verifica la disponibilità in qualsiasi momento, confronta i prezzi in base alla data di partenza, crea nuove opzioni o conferma quelle selezionate. Inoltre si possono completare le prenotazioni aggiungendo l’upgrade a Free atSea, transfer, hotel, escursioni a terra, servizi, ristoranti, intrattenimento, trattamenti spa. Il motore di prenotazione, poi, filtra le cabine in base a criteri particolari, ad esempio visualizza tutte le cabine disponibili sullo stesso ponte: uno strumento da usare quando, ad esempio, si devono prenotare più cabine ed infine di possono pagare le prenotazioni con carta di credito e utilizzare il credito per crociere future del cliente. Prevista anche un’area per le prenotazioni dei voli (Ncl Air) che include anche i pacchetti con volo interamente commissionabili.

Al momento, poi, è in vigore una speciale promozione, valida fino al 9 dicembre, che prevede sconti del 35% su crociere, pacchetti voli-crociera e tutti i pacchetti Free at sea.